وزير الخارجية يشارك في ندوة مجلة السياسة الدولية حول حصاد السياسة الخارجية المصرية لعام 2025

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 يناير 2026 07:23 مساءً - شارك د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في النسخة الأولى من المؤتمر الذى تنظمه مجلة السياسة الدولية بعنوان "السياسة الخارجية المصرية…حصاد ٢٠٢٥" بمؤسسة الأهرام يوم السبت ١٧ يناير، بحضور الدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس ادارة الأهرام، والاستاذ احمد ناجى قمحة رئيس مجلة السياسة الدولية، والسيد اللواء طارق عبد العظيم مدير المركز القومى لدراسات الشرق الأوسط.

القى وزير الخارجية كلمة خلال المؤتمر تناولت موقف مصر من أبرز التحولات الإقليمية والدولية، ومحددات السياسة الخارجية المصرية، وأهم إنجازات الدبلوماسية المصرية خلال عام ٢٠٢٥. واستعرض الوزير خلال الكلمة مبدأ الاتزان الاستراتيجي الذي أرساه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي استرشدت به الدبلوماسية المصرية كإطار حاكم لتحركاتها الخارجية، مؤكدا أن هذا النهج المتوازن في إدارة علاقات مصر الخارجية أسهم في ترسيخ مكانتها كركيزة أساسية للاستقرار في محيطها الإقليمي والدولي.

كما تناول وزير الخارجية موقف مصر الثابت من عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مستعرضا الجهود المصرية الدؤوبة لتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الامريكى. كما استعرض الموقف المصري الداعم لوحدة السودان واستقراره ومؤسساته الوطنية، مبرزا الجهود المبذولة للتوصل إلى هدنة إنسانية ووقف لإطلاق النار، مؤكدا أهمية اطلاق عملية سياسية شاملة. وأشار في هذا السياق إلى مخرجات الاجتماع الخامس للآلية التشاورية لتعزيز وتنسيق جهود السلام في السودان، والذي استضافته القاهرة.

وتطرق الوزير عبد العاطي إلى الرفض المصري لأي مساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه، مؤكدا ضرورة التنفيذ الكامل وغير الانتقائي لقرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١، بما يضمن الانسحاب الإسرائيلي الفوري وغير المنقوص، ووقف جميع الانتهاكات للسيادة اللبنانية. كما أكد موقف مصر الثابت الداعم لوحدة اليمن وسلامة أراضيه والحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية، مؤكدا أهمية الدفع نحو التهدئة وخفض التصعيد، والتوصل لحل سياسي شامل عبر حوار يمني–يمني، بما يضمن الحفاظ على وحدة الأراضي اليمنية. كما استعرض وزير الخارجية موقف مصر من تطورات الأوضاع في ليبيا، مشيراً الى موقف مصر الثابت الداعي إلى ضرورة الحفاظ على وحدة الدولة الليبية واستقرارها.

كما تناول وزير الخارجية الإنجازات الدبلوماسية البارزة التي تحققت خلال العام الجاري في إطار المنظمات الدولية، فى انعكاس للمكانة الرفيعة التي تحظى بها مصر، وبما يعزز من حضورها الفاعل داخل منظومة العمل متعدد الأطراف، حيث نوه إلى تمكن وزارة الخارجية من حشد الدعم الدولي لانتخاب مصر في عدد من المناصب والمقاعد القيادية داخل المنظمات الدولية المختلفة.

كما استعرض الوزير دور وزارة الخارجية المصرية في جذب الاستثمارات والترويج للاقتصاد المصري والفرص الاستثمارية الواعدة، فضلا إتاحة الفرصة لنفاذ السلع المصرية للأسواق الأجنبية، من خلال توفير المعلومات الأساسية التي يحتاجها المستثمر للتعرف على مناخ الاستثمار والفرص المتاحة في مصر.

وفي ختام الفعالية تم التوقيع على بروتوكول تعاون ثلاثي بين وزارة الخارجية ومجلة السياسة الدولية والمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، لتعزيز التعاون الفكري والبحثي بين الأطراف الثلاث.