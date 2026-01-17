حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 يناير 2026 08:19 مساءً - تتأهب الجماهير المصرية لمتابعة الفصل الأخير من رحلة "الفراعنة" في النسخة الحالية من الكان، حيث يسعى رفاق محمد صلاح لاقتناص الميدالية البرونزية والمركز الثالث حين يواجهون منتخب نيجيريا القوي في لقاء يجمع بين الجريحين اللذين ودعا حلم اللقب من الدور نصف النهائي.

رابط الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا يلا شوت بلس بجودة قوية دون تأخير في البث مباشر الشوط الأول

تكتسب مباراة مصر ونيجيريا اليوم أهمية خاصة للجهاز الفني بقيادة حسام حسن الذي يريد إنهاء البطولة بصورة تليق باسم المنتخب الوطني، وطيّ صفحة الخسارة المريرة أمام السنغال عبر تحقيق انتصار معنوي يمنح الجماهير سببًا للتفاؤل قبل استئناف التصفيات المونديالية.

خاصة وأن المواجهات المصرية النيجيرية دائمًا ما تتسم بالندية الكبيرة والتنافسية العالية في ملاعب القارة السمراء.

موعد انطلاق صافرة مباراة مصر ونيجيريا اليوم

حددت اللجنة المنظمة للبطولة مساء اليوم السبت، الموافق 17 يناير 2026 موعدًا لإقامة مباراة تحديد المركز الثالث على ملاعب المملكة المغربية.

حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، فيما سيكون الجمهور في المغرب وتونس والجزائر على موعد مع اللقاء في تمام الساعة الخامسة مساءً.

وتنتظر الجماهير أن يظهر المنتخب المصري بروح قتالية عالية لتعويض الإخفاق في بلوغ المباراة النهائية، وتحقيق المركز الثالث للمرة الرابعة في تاريخ مشاركات مصر الحافلة بالبطولة الإفريقية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا الليلة

تتعدد الخيارات أمام المشاهد المصري والعربي لمتابعة أحداث هذه المباراة الحاسمة عبر شاشات التلفزيون، حيث تمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية الحقوق الحصرية للبث المشفر عبر قناة beIN Sports Max 1.

بينما ستكون قناة "المغربية الرياضية" حاضرة لتغطية الحدث من قلب الحدث بصفتها الناقل في البلد المضيف، وبالإضافة إلى ذلك تبرز قناة "الجزائرية الأرضية" كخيار مجاني مفضل للكثيرين لمتابعة المباراة عبر قمر النايل سات؛ مما يضمن وصول البث المباشر لأكبر قاعدة ممكنة من عشاق الكرة الإفريقية لمتابعة صراع "الفراعنة" و"النسور" على منصة التتويج الشرفية.