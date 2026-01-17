يلا شوت مباشر.. بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 يناير 2026 07:22 مساءً - يستعد ملعب "أنفيلد" العريق لاستضافة مواجهة مرتقبة تجمع بين ليفربول وضيفه بيرنلي مساء اليوم السبت 17 يناير 2026 ضمن الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويدخل ليفربول اللقاء وهو يحتل المركز الرابع برصيد 35 نقطة باحثًا عن استعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في آخر ثلاث جولات بعد تعادله أمام ليدز وفولهام وأرسنال.

يحل بيرنلي ضيفًا على ليفربول وهو يقبع في المركز التاسع عشر برصيد 13 نقطة مما يجعل المباراة بمثابة طوق نجاة للضيوف للهروب من مناطق الهبوط.

ويسعى رجال المدرب أرني سلوت لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوز مريح يؤمن تواجدهم في المربع الذهبي ويبقي آمالهم قائمة في مطاردة الصدارة قبل الدخول في الأمتار الأخيرة من الموسم.

ولكن يستمر غياب النجم المصري محمد صلاح عن صفوف "الريدز" في هذه المواجهة الهامة نظرًا لالتزامه مع منتخب بلاده الذي يخوض اليوم مباراة تحديد المركز الثالث في كأس أمم أفريقيا ضد نيجيريا.

كما يعاني الفريق من غيابات مؤثرة في خط الدفاع أبرزها كونور برادلي الذي تأكد غيابه حتى نهاية الموسم بالإضافة إلى المدافع الشاب جيوفاني لوني والمهاجم ألكسندر إسحاق.

ومن المتوقع أن يعتمد ليفربول على تشكيلة تضم فيرجيل فان دايك وإبراهيما كوناتي في القلب الدفاعي مع الاعتماد على مهارات كودي جاكبو وهوغو إيكيتيكي في الخط الأمامي لتعويض الغيابات؛ حيث تقع على عاتقهم مسؤولية فك شفرات دفاع بيرنلي المتكتل الذي يسعى للخروج بنقطة تعادل تاريخية من معقل الليفر.

أعلنت شبكة قنوات "بي إن سبورتس" عن نقل أحداث المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS 1 بصوت المعلق الرياضي عامر الخوذيري الذي سيتولى الوصف والتعليق على أحداث اللقاء.

متى تبدأ مباراة ليفربول وبيرنلي؟

تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وستكون في تمام السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة بتوقيت أبوظبي.

كيفية مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي عبر الإنترنت

يمكن للمشتركين متابعة البث المباشر عبر تطبيق "بي إن كونكت" أو منصة "تود" بجودة عالية.

وتعتبر هذه المباراة من المحطات المفصلية في مشوار ليفربول بالبريميرليغ لعام 2026 حيث لا يقبل الجمهور بأي تعثر جديد قد يهدد فرص الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم.