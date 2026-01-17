منتخب مصر يوضح موقف مرموش قبل لقاء نيجيريا.. قرار فني لإراحته وليس بسبب إصابة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 يناير 2026 08:20 مساءً - كشف مسؤولو منتخب مصر حقيقة خروج عمر مرموش من التشكيل الأساسي في مواجهة نيجيريا، المقررة مساء اليوم السبت، في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وأكد الجهاز الإداري أن مرموش لا يعاني من أي إصابات، وأن استبعاده من التشكيل الأساسي جاء بقرار فني خالص من المدير الفني حسام حسن، في إطار سياسة إراحة بعض العناصر الأساسية، مع إمكانية الدفع باللاعب خلال الشوط الثاني حسب مجريات اللقاء.

وأوضح مسؤولو المنتخب أن مرموش شارك أساسيًا في جميع مباريات الفراعنة بالبطولة، باستثناء مواجهة أنجولا، مشيرين إلى أن الجهاز الفني فضّل الاعتماد على مصطفى محمد كمهاجم صريح منذ بداية اللقاء أمام نيجيريا، بما يتناسب مع الخطة الفنية للمباراة.

وكان حسام حسن قد أعلن التشكيل الرسمي لمنتخب مصر، الذي ضم مصطفى شوبير في حراسة المرمى، ورباعي الدفاع محمد هاني ورامي ربيعة وحمدي فتحي وخالد صبحي، وفي الوسط مهند لاشين وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو، بينما قاد الهجوم الثلاثي محمود تريزيجيه ومحمد صلاح ومصطفى محمد.

وجاء مرموش ضمن قائمة البدلاء، إلى جانب عدد من العناصر الهجومية، في ظل رغبة الجهاز الفني في الحفاظ على جاهزيته الفنية والبدنية، ومنحه فرصة المشاركة في التوقيت الأنسب، مع السعي لإنهاء البطولة بنتيجة إيجابية تعزز معنويات اللاعبين قبل الاستحقاقات المقبلة.