تشكيل منتخب مصر أمام نيجيريا.. تريزيجيه وصلاح ومصطفى محمد يقودون الهجوم

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 يناير 2026 07:23 مساءً - أعلن حسام حسن ، المدير الفنى لمنتخب مصر، تشكيل الفراعنة لمباراة نيجيريا التى تقام فى السادسة مساء اليوم، السبت، لتحديد المركز الثالث فى بطولة أمم أفريقيا 2025.

جاء التشكيل كالتالى:

حراسة مرمى منتخب مصر

مصطفى شوبير

خط الدفاع :

محمد هاني

رامي ربيعة

حمدي فتحي

خالد صبحي

خط الوسط:

مهند لاشين

إمام عاشور

أحمد سيد زيزو

خط الهجوم

محمود تريزيجيه

محمد صلاح

مصطفى محمد

وعلى مقاعد البدلاء: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد صبحي - محمد إسماعيل - أحمد عيد - محمود صابر - محمد شحاته - إبراهيم عادل - مصطفي فتحي - أسامة فيصل - عمر مرموش.