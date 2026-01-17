تشكيل منتخب مصر أمام نيجيريا.. تريزيجيه وصلاح ومصطفى محمد يقودون الهجوم

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 يناير 2026 07:23 مساءً - أعلن حسام حسن ، المدير الفنى لمنتخب مصر، تشكيل الفراعنة لمباراة نيجيريا التى تقام فى السادسة مساء اليوم، السبت، لتحديد المركز الثالث فى بطولة أمم أفريقيا 2025.
جاء التشكيل كالتالى:
حراسة مرمى منتخب مصر
مصطفى شوبير
خط الدفاع :
محمد هاني
رامي ربيعة
حمدي فتحي
خالد صبحي
خط الوسط:
مهند لاشين
إمام عاشور
أحمد سيد زيزو
خط الهجوم
محمود تريزيجيه
محمد صلاح
مصطفى محمد
وعلى مقاعد البدلاء: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد صبحي - محمد إسماعيل - أحمد عيد - محمود صابر - محمد شحاته - إبراهيم عادل - مصطفي فتحي - أسامة فيصل - عمر مرموش.