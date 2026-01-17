أخبار مصرية

تشكيل منتخب مصر أمام نيجيريا.. تريزيجيه وصلاح ومصطفى محمد يقودون الهجوم

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 يناير 2026 07:23 مساءً - أعلن حسام حسن ، المدير الفنى لمنتخب مصر، تشكيل الفراعنة لمباراة نيجيريا التى تقام فى السادسة مساء اليوم، السبت، لتحديد المركز الثالث فى بطولة أمم أفريقيا 2025.

 

 

جاء التشكيل كالتالى:

 

حراسة مرمى منتخب مصر

 

مصطفى شوبير

 

خط الدفاع :

محمد هاني

رامي ربيعة

حمدي فتحي

خالد صبحي

 

خط الوسط:

 

مهند لاشين

إمام عاشور

أحمد سيد زيزو

 

خط الهجوم 

 

محمود تريزيجيه

محمد صلاح

مصطفى محمد

 

وعلى مقاعد البدلاء: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد صبحي - محمد إسماعيل - أحمد عيد - محمود صابر - محمد شحاته - إبراهيم عادل - مصطفي فتحي - أسامة فيصل - عمر مرموش.

 

 

