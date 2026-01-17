رابط مباشر الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 يناير 2026 07:22 مساءً - تتأهب مدرجات ملعب "آنفيلد رود" التاريخي عصر اليوم السبت لاستقبال مواجهة متباينة الطموحات تجمع بين ليفربول وضيفه بيرنلي ضمن منافسات الأسبوع الثاني والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويدخل "الريدز" اللقاء وهو يضع نصب عينيه النقاط الثلاث كخيار وحيد لتأمين تواجده داخل المربع الذهبي وتوسيع الفارق مع نيوكاسل يونايتد صاحب المركز الخامس.

قبل لقاء بيرنلي يمتلك ليفربول في جعبته 35 نقطة تضعه في المركز الرابع، بينما يمر بيرنلي بواحدة من أصعب فتراته الفنية بوجوده في المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 13 نقطة.

وهو ما يجعل كفة أصحاب الأرض أرجح نظريًا لانتزاع فوز يوقف نزيف النقاط الذي عانى منه الفريق مؤخرًا ويمنح الجماهير ليلة كروية هادئة في مطلع العام الجديد.

كيفية مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي

أعلنت شبكة "بي إن سبورتس" القطرية عن تخصيص قناتها الرائدة beIN SPORTS 1 HD لنقل أحداث المباراة مباشرة وحصريًا لجمهور الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتعد هذه التغطية هي المقصد الأول للمشجعين الراغبين في متابعة اللقاء بجودة فائقة مع استوديو تحليلي يضم نخبة من خبراء الكرة الإنجليزية.

خاصة وأن المباراة تمثل فرصة لليفربول لتأكيد قوته الهجومية على ملعبه وبين جماهيره في مواجهة فريق بيرنلي الذي سيلجأ غالبًا لأسلوب دفاعي صارم في محاولة منه للخروج بنقطة تعزز من فرصه الضئيلة في الهروب من دوامة الهبوط.

حكم مباراة ليفربول وبيرنلي

سيقود المباراة طاقم تحكيمي يسعى لإدارة اللقاء بأفضل صورة ممكنة في ظل حساسية الموقف لكلا الفريقين.

موعد مباراة ليفربول وبيرنلي

من المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سيكون الموعد في تمام السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وهو التوقيت الذي تترقبه الجماهير لمعرفة مدى قدرة ليفربول على فرض سيطرته المطلقة منذ اللحظات الأولى.