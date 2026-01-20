وزير الشباب والرياضة ومحافظ شمال سيناء يفتتحان أعمال تطوير مركز شباب أبو طويلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 20 يناير 2026 04:23 مساءً -

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يرافقه اللواء أركان حرب الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، أعمال تطوير المبني الإداري والملعب الخماسي بمركز شباب أبو طويلة، بحضور القيادات التنفيذية والشعبية، وذلك ضمن الجولة التفقدية التي يقوم بها الوزير لمتابعة سير العمل بالمنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن تطوير الملعب الخماسي بمركز شباب أبو طويلة يأتي في إطار خطة الوزارة لتطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب، وتوفير بيئة آمنة ومجهزة لممارسة الأنشطة الرياضية، بما يسهم في توسيع قاعدة الممارسة واكتشاف المواهب، خاصة في المحافظات الحدودية التي تحظى باهتمام خاص من الدولة.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن مراكز الشباب تُعد مراكز خدمة مجتمعية متكاملة، تلعب دوراً محورياً في بناء شخصية النشء والشباب، وترسيخ قيم الانتماء والمواطنة، مؤكدًا استمرار دعم الوزارة لكافة المشروعات التي تخدم شباب شمال سيناء.

ومن جانبه، أعرب محافظ شمال سيناء عن تقديره لجهود وزارة الشباب والرياضة في تطوير البنية التحتية الرياضية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تمثل إضافة حقيقية لأبناء المحافظة، وتسهم في توفير متنفس رياضي آمن للشباب ودعم الأنشطة المجتمعية.

وتتضمن الجولة التفقدية التوجه إلى استاد العريش الرياضي لمتابعة مشروع كابيتانو، يليه حضور ملتقى التوظيف بالصالة المغطاة، ثم ختام دوري مراكز الشباب بالملعب الفرعي لاستاد العريش، كما تشمل الجولة حضور مهرجان الهجن العربي بنادي الهجن الرياضي، وتختتم الزيارة بافتتاح الملعب الخماسي بمركز شباب الخربة ثم افتتاح الملعب القانوني بمركز شباب قاطية، قبل مغادرة المحافظة في ختام الجولة.

جدير بالذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة افتتح صباح اليوم، عقب وصوله محافظة شمال سيناء، أعمال تطوير ورفع كفاءة مركز شباب مدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، بتكلفة ١٣ مليون جنيه.