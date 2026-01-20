الرياض - كتبت رنا صلاح - شهد حفل Joy Awards لحظة مميزة في علاقة الثنائي المصري أحمد فهمي وهنا الزاهد، بعدما تم الصلح بينهما أثناء عودتهما من المملكة العربية السعودية إلى مصر.

أحمد فهمي وهنا الزاهد يتصالحان بعد Joy Awards

وكشفت مصادر خاصة لـ ET بالعربي أن بوادر الصلح بدأت خلال العودة، حيث التقى الثنائي في المطار والتقطا صوراً جماعية، وظهرا فيها واقفين بجوار بعضهما في أجواء ودية، وهو ما اعتبره كثيرون مؤشراً واضحاً على تجاوز الخلافات السابقة.

ويأتي هذا التطور بعد فترة تبادل فيها الطرفان رسائل وتصريحات غير مباشرة عقب إعلان الانفصال، الأمر الذي فسره الجمهور حينها على أنه تصعيد في الخلاف بينهما.

وضمت الصورة الجماعية عدداً من النجوم، بينهم موسى عيسى، آلاء الغزالي، جمال العدل، محمد سعد، مروان سري، إيمان العاصي، رامي إمام، كندة علوش، أحمد خالد صالح، طارق الجنايني، وهند صبري، وهو ما عزز التكهنات بعودة الود بين فهمي والزاهد.