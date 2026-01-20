كشف ملابسات فيديو متداول حول ادعاء سيدة بتعدي فرد شرطة على والدها

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 20 يناير 2026 04:23 مساءً - في إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلاله إحدى السيدات تدعي استغلال أحد أفراد الشرطة لعمله والتعدي على والدها.

وبالفحص، تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في وجود نزاع على ملكية عقار بين السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو ووالدها من جهة، وأهلية فرد الشرطة المذكور من جهة أخرى، كما تبين عدم تدخل فرد الشرطة في النزاع المشار إليه، وقيام السيدة بالادعاء على غير الحقيقة في محاولة للضغط على أهليته لإجبارهم على فض النزاع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال السيدة لادعائها الكاذب.