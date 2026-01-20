جامعة القاهرة: رعاية السيدة انتصار السيسى لمبادرة علماء المستقبل تعكس الاهتمام بالعلم

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 20 يناير 2026 09:30 مساءً - قال الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة تشهد اليوم احتفالية إطلاق المبادرة الوطنية لدعم طلاب الجامعات المصرية "منحة علماء المستقبل" والتى تقام تحت رعاية السيدة انتصار السيسى، وهو ما يعكس الاهتمام العميق بالعلم والتعليم، والإيمان الراسخ بأن الاستثمار الحقيقى استثمار العقول الشابة القادرة على بناء المستقبل.

منحة علماء المستقبل

وأضاف الدكتور سامى عبد الصادق خلال كلمته فى حفل إطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزين بالجامعات المصرية "منحة علماء المستقبل" والمنعقد بجامعة القاهرة تحت رعاية السيدة انتصار السيسى حرم السيد رئيس الجمهورية، أن مشاركة رئيس الحكومة والقطاع الخاص ورجال الأعمال تمثل صورة متكاملة لأهداف الدولة لدعم ورعاية المتميزين، ويبعث برسالة أن التفوق العلمى والبحثى ضمن صميم أولويات الدولة المصرية، وأننا فى الجامعة بتاريخها الممتد لأكثر من قرن من الزمان نؤمن أن دعم الطلاب واجب وطنى يسهم فى بناء كوادر قادرة على تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.

الشراكة الاستراتيجية بين أجهزة الدولة والجامعات

وتابع: أهمية الشراكة الاستراتيجية بين أجهزة الدولة والجامعات يعزز شباب العلماء على المنافسة إقليميا ودوليا، ويعكس المكانة التاريخية لمصر، وندعو المجتمع بكل مكوناته من مجتمع مدنى والقطاع الخاص لدعم هذه المبادرة الوطنية ودعمها والمساهمة فى استدامتها إيمانا أن رعاية المتفوقين رسالة ودعمهم استثمار فى عالم او قائد يسهم فى بناء المستقبل والغد.