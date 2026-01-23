الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت رئيسة وزراء اليابان، سناي تاكايتشي، اليوم الجمعة، حل مجلس النواب، ممهدة الطريق لإجراء انتخابات مبكرة في الثامن من شباط.

رئيسة وزراء اليابان تحل مجلس النواب وتدعو لانتخابات مبكرة

وتهدف خطة تاكايتشي لإجراء الانتخابات المبكرة إلى الاستفادة من شعبيتها لتوسيع الأغلبية الحاكمة في مجلس النواب، وهو المجلس الأقوى بين غرفتي البرلمان الياباني. ويملك الحزب الديمقراطي الليبرالي وائتلافه أغلبية ضعيفة في مجلس النواب بعد خسارة انتخابية في 2024، بينما لا يملك الائتلاف أغلبية في مجلس الشيوخ ويعتمد على أصوات أعضاء المعارضة لتمرير أجندته.

وقالت تاكايتشي في مؤتمر صحفي عند إعلان خطط الانتخابات: "أعتقد أن الخيار الوحيد هو أن يقرر الشعب، بصفتهم مواطنين سياديين، ما إذا كانت سناي تاكايتشي يجب أن تكون رئيسة للوزراء. أنا أرهن مسيرتي كرئيسة للوزراء على ذلك"، وفق ما نقلت وكالة (نوفوستي).

وقد انتخبت تاكايتشي في تشرين الأول الماضي لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة وزراء اليابان، ولم يمض على توليها المنصب سوى ثلاثة أشهر، لكنها تحظى بمعدلات تأييد قوية تصل إلى حوالي 70 بالمئة.

وتواجه تاكايتشي تصاعدا في التوتر مع الصين منذ أن أدلت بتصريحات مؤيدة لتايوان، بينما يضغط الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، على اليابان لزيادة الإنفاق العسكري مع سعي واشنطن وبكين لتحقيق التفوق العسكري في المنطقة.