محاكمة 18 مشجعًا سنغاليًا على خلفية أحداث نهائي كأس أمم أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 23 يناير 2026 05:28 مساءً - كشفت تقارير إعلامية مغربية عن بدء محاكمة 19 مشجعًا على خلفية أحداث الشغب التى وقعت فى نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، والذي خسر فيه منتخب المغرب اللقب أمام نظيره السنغالي بهدف دون رد بعد اللجوء إلى الوقت الإضافي.

وشهدت الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة حالة من التوتر داخل الملعب، أعقبت احتساب الحكم ركلة جزاء لصالح المنتخب المغربي، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بين عدد من الجماهير السنغالية وقوات الأمن المغربية المكلفة بتأمين اللقاء.

ووفقًا لما ذكره موقع هسبريس المغربي، فإن المتابعين في هذه القضية هم 18 مشجعًا سنغاليًا إلى جانب مشجع جزائري وحيد، حيث يمثلون أمام القضاء المغربي بتهم تتعلق بأعمال الشغب والإخلال بالنظام العام، بينما قررت المحكمة الابتدائية بالرباط تأجيل النظر في الملف إلى 29 يناير الجاري، من أجل استكمال الإجراءات القانونية والاستماع إلى دفوعات هيئة الدفاع.

وشهدت جلسة المحاكمة حضورًا أمنيًا مكثفًا، في ظل حساسية القضية وتداعياتها، فيما طالب دفاع المتهمين بالإفراج المؤقت عن موكليهم، مقابل ضمان توافر عناوينهم وسحب جوازات سفرهم، بما يضمن مثولهم أمام المحكمة في الجلسات المقبلة.

وشهدت العاصمة السنغالية داكار احتفالات شعبية هائلة تتويج منتخب السنغال بكأس أمم أفريقيا 2025، عقب فوزه على المغرب بهدف دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب الأمير عبد الله بالرباط.

وفي خطوة غير مسبوقة، ظهر رئيس السنغال، باسيرو ديوماي فاي، خلال مراسم استقبال رسمي للاعبين وأعضاء الجهاز الفني بالقصر الرئاسي، ليكشف عن مكافآت استثنائية للأبطال، بمن فيهم النجم المتألق ساديو ماني الذي قاد منتخب بلاده للفوز باللقب القاري.

وأكد الرئيس السنغالي أن كل لاعب سيحصل على 115 ألف يورو بالإضافة إلى قطعة أرض بمساحة 1500 متر مربع في منطقة الساحل الصغير بإقليم داكار، بينما منح كل عضو في الاتحاد المحلي لكرة القدم 75 ألف يورو وقطعة أرض بمساحة 1000 متر مربع.

ولم يتوقف الأمر عند اللاعبين والاتحاد، إذ أعلن باسيرو ديوماي فاي عن تخصيص 465 ألف يورو وقطع أراضٍ بالتشارك لجميع موظفي الوزارة الذين رافقوا بعثة المنتخب في البطولة، تكريماً لجهودهم ومساهمتهم في الإنجاز التاريخي.