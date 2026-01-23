الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن الفنان أحمد السقا عن تعاقده على بطولة فيلم جديد يجمعه بالمخرج شريف عرفة، بعد سلسلة كبيرة من الأعمال السينمائية التي تعاونا من خلالها معاً، وحققا نجاحاً كبيراً.

بعد 24 عاماً .. مافيا 2 يعيد أحمد السقا لمغامرة سينمائية

وكشف أحمد السقا أن الفيلم الجديد الذي يجمعه بشريف عرفة، هو الجزء الثاني من فيلم "مافيا" الذي قام ببطولته منذ 24 عاماً، وحقق وقتها نجاحاً كبيراً، وأحدث طفرة في أفلام الأكشن المصرية.



وأضاف السقا أنه فوجئ بمكالمة هاتفية من المخرج شريف عرفة، الذي طلب لقاءه بشكل سريع، واجتمع الاثنان بعدها بيومين، حيث أخبره بفكرة الجزء الجديد من الفيلم، والذي من المفترض أن يتم البدء في التحضير له خلال الأيام القادمة.

مغامرة جديدة.. وعصابة جديدة

وتابع السقا أن الجزء الجديد من فيلم "مافيا"، سوف يشارك به عدد من الفنانين الشباب، بالإضافة إلى عدد من النجوم الذين شاركوا في بطولة الجزء الأول، حيث يقوم مخرج الفيلم بترشيح باقي الأبطال والتعاقد معهم.



وقال السقا إن قصة فيلم "مافيا 2" ستكون مختلفة بشكل كلي عن الجزء السابق، كما أنها تشهد مغامرة جديدة يقوم بها بطل العمل طارق زيدان لمواجهة عصابة جديدة تشكل خطراً كبيراً وتخطط لإحدى العمليات الخطيرة.



يذكر أن فيلم "مافيا" شارك في بطولته عدد كبير من النجوم، من بينهم منى زكي ومصطفى شعبان وأحمد رزق وعباس أبو الحسن وتوفيق عبد الحميد وجمال إسماعيل وأحمد رفعت، ومن تأليف مدحت العدل وإخراج شريف عرفة، وعرض الفيلم بالسينمات عام 2002، وحقق نجاحا مدوياً بالسينمات.



ودارت قصة الفيلم حول شخصية طارق زيدان الذي كان يعمل مع إحدى العصابات خارج مصر، ويتم القبض عليه ليقضي عقوبة السجن بالسجون المصرية، إلا أن الأجهزة الأمنية تستعين به لمحاولة إحباط مخطط إرهابي تقوم به إحدى العصابات الدولية لاغتيال "بابا الفاتيكان" أثناء زيارته لمصر، وينجح طارق في القبض على زعيم المافيا أثناء وجوده بالقاهرة.