محافظ الأقصر يلتقي عائلة الحجاج لمناقشة التحضيرات للاحتفال بمولد أبو الحجاج الأقصري

التقى المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بوفد من مجلس إدارة جمعية الشباب الحجاجي برئاسة عبد الفتاح الشريف، بحضور إيهاب صبري الحجاجي، أمين صندوق الجمعية، وذلك لمناقشة الاستعدادات للاحتفال بمولد العارف بالله سيدي أبو الحجاج الأقصري. يأتي هذا اللقاء في إطار التنسيق لوضع اللمسات النهائية للاحتفالات التي من المقرر أن تبدأ اعتبارًا من 7 شعبان، وتتضمن مجموعة من العادات والتقاليد الحجاجية الأصيلة.

استعرض الوفد خلال اللقاء برنامج الاحتفالات والذي يتضمن حلقات تلاوة القرآن الكريم والمدائح النبوية بالإضافة إلى مجالس الذكر، المقامة داخل أروقة المسجد، وتختتم الفعاليات اليومية بإقامة المجلس الشرقاوي الحجاجي. وقد تمت دعوة محافظ الأقصر لحضور الحفل الرسمي، الذي سيقام يوم 13 شعبان الموافق 1 فبراير، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

كما طالب الوفد خلال اللقاء بالموافقة على تسيير الموكب الشعبي المعروف باسم “الدورة”، حيث وعد محافظ الأقصر بتنسيق الحضور مع الجهات المعنية. يأتي هذا التأكيد لضمان خروج الاحتفالات في أفضل صورة، تعكس مكانة الحدث الدينية والتراثية، مما يهيء الأجواء للاحتفالات ويعزز من الروح الحجاجية في المجتمع.