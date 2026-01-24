نعرض لكم الان تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي يعلق حزمة إجراءات تجارية انتقامية ضد الولايات المتحدة من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 24 يناير 2026 02:03 مساءً - سي إن بي سي_ أعلنت المفوضية الأوروبية، يوم الجمعة 23 يناير، إنها ستقترح تعليق حزمة من الإجراءات التجارية الانتقامية للاتحاد الأوروبي ضد الولايات المتحدة بقيمة 93 مليار يورو، ما يعادل 109.19 مليار دولار، لمدة ستة أشهر أخرى، والتي كان من المفترض أن يبدأ تطبيقها في السابع من فبراير.

وكانت الحزمة قد ‌أُعدت في ​النصف الأول من العام الماضي عندما كان ‌الاتحاد الأوروبي يتفاوض على صفقة تجارية مع الولايات المتحدة. وجرى تعليقها لمدة ستة أشهر عندما اتفقت بروكسل وواشنطن على بيان مشترك بشأن التجارة ‌في أغسطس ⁠2025.

وعندما هدد الرئيس ‌الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع ⁠الماضي بفرض رسوم جمركية جديدة على ثماني دول أوروبية فيما يتعلق بمسعى واشنطن للسيطرة على جرينلاند، كانت الحزمة الانتقامية أداة ⁠عملية في ​يد الاتحاد الأوروبي لاستخدامها إذا نفذ ترامب تهديده.

وقال المتحدث باسم المفوضية أولوف جيل “مع إزالة ​تهديد الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية يمكننا الآن العودة إلى العمل المهم المتمثل في تنفيذ البيان المشترك بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة”.

وأضاف جيل أن المفوضية ستقدم قريباً اقتراحاً “لتمديد تدابيرنا المضادة المعلقة، والتي من المقرر ‌أن تنتهي ‌في السابع من فبراير”، وتابع أن التدابير ستعلق لمدة ستة أشهر أخرى.

وقال جيل “لأكون واضحاً تماماً ستظل التدابير معلقة، ولكن إذا احتجنا إليها في أي وقت في ‌المستقبل، فيمكن إلغاء تعليقها”.

