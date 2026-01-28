محافظ الجيزة يشهد توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات الصلبة في شبرامنت

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 28 يناير 2026 01:31 مساءً - في إطار تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات وبتكلفة 4.2 مليار دولار أمريكي، شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة والمهندس حسن الخطيب وزير الإستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة توقيع مذكرة تعاون بين الحكومة المصرية ممثلة في محافظة الجيزة وشركة بولار هايدرو لتنفيذ مشروع ادارة ومعالجة المخلفات الصلبة في شبرامنت وقد وقع عليها كلا من السيد محمد نور الدين سكرتير عام محافظة الجيزة والمدير التنفيذى لشركة بولار هايدرو.

حضر التوقيع السفير مارك برايسون ريتشاردسون، السفير البريطاني لدى مصر، والمهندس محمد الجوسقى رئيس هيئة الإستثمار، والأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة والدكتور خالد قاسم مساعد وزيرة التنمية المحلية لشؤون البيئة والتنمية المجتمعية، والدكتورة نرمين أبو العطا مستشار وزير الصناعة للتنمية المستدامة، وعددا من القيادات بالوزارات المعنية ومحافظة الجيزة.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن مذكرة التفاهم ستساهم في تنفيذ مشروع معالجة المخلفات المتولدة عن احياء ومراكز محافظة الجيزة بما لا يقل عن 5 آلاف طن / يوم، حيث سيتم اعادة تأهيل موقع التخلص القديم للمخلفات بشبرامنت للقضاء على التأثيرات البيئية الناتجة عن الموقع، بالإضافة إلى تشغيل المدفن الصحي الذي تم إنشاؤه من خلال مشروعات البنية التحتية ، كما ستقوم الشركة بإدارة وتشغيل محطتي كرداسة والمريوطية الوسيطتين.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة أن المشروع يأتي في اطار سعي الحكومة إلى إنشاء نظام إدارة فعال للمخلفات في مصر من خلال الاستغلال الكامل وإعادة تدوير المخلفات الصلبة البلدية، ومعالجة المخلفات الصلبة قبل التخلص الآمن منها، وذلك في اطار تنفيذ المنظومة الجديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، بمتابعة مباشرة من القيادة السياسية والتنسيق المستمر بين الوزارات والجهات المعنية بما يصب في مصلحة المواطن.

وشددت الدكتورة منال عوض على استكمال مشروعات منظومة إدارة المخلفات الجديدة بمختلف محافظات الجمهورية، بما يعظم شعور المواطن بتحسن ملموس وفعلي فى منظومة النظافة، وتعظيم الاستفادة من المخلفات في صورة منتجات أخرى بما يحقق فكر الاقتصاد الدوار الذي يوفر موردا اقتصاديا للدولة ويحقق البعد البيئي والاجتماعي فيؤدي في النهاية لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة.

وأضافت الدكتورة منال عوض أن التعاون في تنفيذ المشروع يأتي في اطار تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق ادارة فعالة لمنظومة ادارة المخلفات، حيث ان شركة بولار هايدرو من الشركات الرائدة في مجال معالجة المخلفات وإعادة تدويرها، واعداد الدراسات العلمية والهندسية حول تقنيات معالجة المخلفات الصديقة للبيئة.

ومن جانبه أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن توقيع مذكرة التفاهم يعكس توجه الدولة نحو دعم مشروعات الاقتصاد الأخضر وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في المجالات البيئية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من المخلفات وتحويلها إلى قيمة اقتصادية مضافة.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن المشروع يستهدف تطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة من خلال التوسع في إعادة التدوير وتطبيق أحدث النظم والتقنيات التكنولوجية لمعالجة جميع المخلفات البلدية الصلبة المتولدة عن أحياء ومدن محافظة الجيزة والتي ترد إلى موقع شبرامنت بالإضافة إلى وضع تصور متكامل لحل مشكلة موقع التخلص القديم، إلى جانب إدارة وتشغيل المحطات الوسيطة بالمريوطية وكرداسة، لنقل المخلفات منها إلى موقع المعالجة بشبرامنت.

ومن جانبه أكد ممثل شركة بولار هايدرو إن حضور السادة وزراء الصناعة والبيئة والإستثمار، إلى جانب السفير البريطاني، يؤكد الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع. إنه مثال بارز على التعاون الدولي الذي يدفع النمو الاقتصادي ويساهم في استعادة البيئة في آن واحد"، حيث يوفر المشروع 52 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

جدير بالذكر أن هذه الإتفاقية الممولة من شركة بولار هايدرو البريطانية، ستحول مقلب مخلفات شبرامنت، الذي يمتد على مساحة 714 فدانًا، إلى "مصنع حيوي" متطور وحديقة عامة مستدامة. حيث يهدف المشروع، الذي يعمل كمنطقة حرة خاصة، إلى توطين تقنية Z4 الحيوية المتقدمة لمعالجة 30 مليون طن من المخلفات المتراكمة وتحويلها إلى منتجات تصديرية عالية القيمة، تشمل الوقود الحيوي والأسمدة والجرافيت الصناعي.