أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 28 يناير 2026 02:24 مساءً - كشفت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام القادمة، مؤكدة تحسنًا ملحوظًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، خاصة السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

وقالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اليوم الأربعاء 28 يناير 2026 فرصًا لسقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية وغزيرة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وذلك على فترات متقطعة.

وأضافت أن السواحل الشمالية الشرقية ستشهد أمطارًا خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا، بينما تتساقط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري، قد تمتد إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

وأشارت غانم إلى نشاط ملحوظ للرياح على مناطق من السواحل الشمالية، وجنوب سيناء، والوجه البحري، والقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، ومحافظة البحر الأحمر، موضحة أن الرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.



درجات الحرارة المتوقعة:

القاهرة: العظمى 20 درجة – الصغرى 11 درجة

الإسكندرية: العظمى 19 درجة – الصغرى 10 درجات

مطروح: العظمى 19 درجة – الصغرى 10 درجات

سوهاج: العظمى 22 درجة – الصغرى 8 درجات

قنا: العظمى 23 درجة – الصغرى 11 درجة

أسوان: العظمى 24 درجة – الصغرى 12 درجة