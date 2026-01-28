إصابة 25 عاملا إثر انقلاب سيارة بوصلة أبو سلطان فى الإسماعيلية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 28 يناير 2026 01:31 مساءً - أصيب 25 عاملا من العاملين بالمزارع بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وجروح وكسور نتيجة انقلاب السيارة التى يستقلونها على وصلة أبو سلطان دائرة مركز فايد الإسماعيلية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى فايد التخصصى لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ يفيد بانقلاب سيارة يستقلها عدد من العمال العاملين بالزراعة على وصلة أبو سلطان دائرة مركز فايد بالإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث كما دفع مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية برئاسة الدكتور محمد طنطاوى مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية بـ18 سيارة إسعاف الى مكان الحادث.

وأسفر الحادث عن إصابة 25 عاملا بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وجروح وكسور نتيجة الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى فايد التخصصى لإسعافهم ورعايتهم طبيا، وجارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وسؤال المصابين.