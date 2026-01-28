الرياض - كتبت رنا صلاح - بعد ان توصلت الولايات المتحدة إلى تفاهم مع مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قال موقع واللا الإسرائيلي، نقلا عن مسؤول في جيش الاحتلال، الأربعاء، أنه سيتم فتح معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، أمام المسافرين في كلا الاتجاهين اعتبارًا من الأحد المقبل.

فتح معبر رفح بالاتجاهين الأحد

وبحسب واللا تلقى الجيش تعليمات بالاستعداد لجميع التداعيات المدنية والأمنية.

وتقول الأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 16500 مريض في غزة بحاجة إلى رعاية طبية خارج القطاع.

وأبقت إسرائيل معبر رفح مغلقا في كلا الاتجاهين منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في تشرين الأول 2025.

شروط أمنية صارمة

قالت إذاعة جيش الاحتلال، إن العمل على فتح معبر رفح سيجري كالتالي:

كل شخص يرغب في الدخول إلى القطاع أو الخروج منه سيُلزم بالحصول على موافقة مصرية، على أن تقوم مصر بنقل الأسماء للحصول على مصادقة أمنية من جهاز الأمن "الشاباك".

الخارجون من القطاع لن يُطلب منهم الخضوع لتفتيش أمني إسرائيلي، بل سيخضعون فقط لفحص من قبل بعثة الاتحاد الأوروبي وبمشاركة غزيين محليين يعملون لصالح السلطة الفلسطينية.

أما الدخول إلى غزة فسيكون أكثر تشددا، مع آلية تفتيش إسرائيلية.