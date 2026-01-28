حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 يناير 2026 02:23 مساءً - يستعد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لاستضافة نظيره نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي مساء اليوم الأربعاء، في مواجهة مرتقبة يحتضنها ملعب "بارك دي برانس"، ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

ويدخل العملاق الباريسي اللقاء وهو في المركز السادس برصيد 13 نقطة من 7 مباريات، حيث يطمح لتحقيق الفوز لضمان التأهل المباشر ضمن الثمانية الكبار وتجنب خوض دور الملحق.

في المقابل، يحل نيوكاسل ضيفًا وهو يمتلك نفس الرصيد (13 نقطة) في المركز السابع، مما يجعل المباراة حاسمة لفك الاشتباك بين الفريقين في المربع الذهبي لمرحلة الدوري وتحديد المتأهلين مباشرة لدور الـ16.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد نيوكاسل

تنطلق صافرة بداية المباراة اليوم الأربعاء 28 يناير 2026، في تمام الأوقات التالية:

الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس.

الساعة 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد.

الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد نيوكاسل

تُنقل أحداث اللقاء مباشرة وحصرياً عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، الناقل الحصري للبطولة، وبالتحديد عبر beIN Sports HD 1.

كيف تشاهد مباراة باريس سان جيرمان ضد نيوكاسل يونايتد عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة الـ بي أس جي في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر تطبيق TOD TV و beIN Connect.