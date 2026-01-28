نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. شركة الحفر المصرية تقتنص عقدًا في الكويت من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 28 يناير 2026 03:00 مساءً - فازت شركة الحفر المصرية EDC، مؤخراً بعقد جديد في دولة الكويت لتشغيل جهاز حفر بقدرة 1500 حصان للعمل مع شركة نفط الكويت KOC.

ووفقا لبيان وزارة البترول والثروة المعدنية اليوم، فإن هذا الفوز يعد الأول من نوعه لشركة مصرية في مجال الحفر مع نفط الكويت .

بدء عمليات الجهاز مطلع عام 2027

ومن المقرر بدء عمليات الجهاز في مطلع عام 2027، بما يمثل خطوة جديدة في مسيرة الشركة التوسعية داخل السوق الكويتي.

وتتواجد شركة الحفر المصرية في الكويت منذ عام 2022 من خلال فرع للشركة، وتعمل حالياً مع شركة نفط الكويت بجهاز لصيانة الآبار، إلى جانب إدارة جهاز آخر لصيانة الآبار يتبع شركة المصافي الهندسية، وذلك في إطار شراكة مع إحدى الشركات الكويتية الوطنية.

وأكدت الشركة أن أجهزتها العاملة في دولة الكويت تأتي في صدارة الأجهزة من حيث الأداء التشغيلي ومعايير السلامة والصحة المهنية بين جميع الأجهزة العاملة مع شركة نفط الكويت، بما يعكس التزامها بتطبيق أعلى المعايير العالمية في مجالات التشغيل والسلامة.

كما تشارك الشركة بفاعلية في المناقصات الحالية والمستقبلية بالكويت في أنشطة الحفر أو إصلاح الآبار، وكذلك في مناقصات الحفر المتكاملة التي تطرحها كبرى الشركات العالمية مثل هاليبرتون، وشلمبرجير، وبيكر هيوز.

على جانب آخر، تتواجد الشركة في المملكة العربية السعودية من خلال شركة الحفر والخدمات البترولية المحدودة (DPS) التابعة، والتي تقوم بحفر وصيانة الآبار البرية والبحرية، وتمتلك أسطولاً يضم سبعة أجهزة حفر برية وثلاثة بحرية.

وتعمل حالياً ثلاثة أجهزة حفر، ومن المخطط أن يرتفع العدد إلى ستة أجهزة بحلول أبريل بينما توجد أربعة أجهزة أخرى مرتبطة بعقود، وكذلك استمرار التعاقدات الحالية مع أرامكو السعودية إلي فترات تمتد حتى عام 2035.

وتسعى الشركة إلى اقتناص المزيد من الفرص التعاقدية خارج مصر والتوسع في الشراكات الاستراتيجية، ودعم خطط الوزارة في تعظيم دور الشركات الوطنية خارج مصر، بما يعزز من مكانة الشركة كإحدى الشركات الرائدة على المستويين المحلي والإقليمي. .

