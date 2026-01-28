رسميًا.. تأهل نوفاك دجوكوفيتش إلى الدور نصف نهائي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 يناير 2026 02:23 مساءً - استطاع اللاعب نوفاك دجوكوفيتش، بالرغم من تأخره بمجموعتين بأن يتأهل إلى نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة المقامة حاليًا، جاء ذلك بعدما اضطر اللاعب لورينزو موسيتي للانسحاب من اللقاء بسبب إصابته.

تأهل نوفاك دجوكوفيتش لنصف النهائي أستراليا المفتوحة

شهدت مباراة ربع نهائي البطولة، والتي جمعت ما بين بين نوفاك ديوكوفيتش ولورينزو موسيتي، حدوث مفاجأت غير متوقعة، حيث انتهت المباراة بطريقة لم يتوقعها الكثير، وهي تأهل دجوكوفيتش لنصف النهائي بعد انسحاب موسيتي بسبب إصابته القوية.

أحداث مباراة ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة

بدأ اللاعب الإيطالي موسيتي تلك المباراة بثقة قوية وأداء متميز، وذلك مع ضغط مستمر على نظيره ديوكوفيتش بضرباته الخلفية القوية، ولكن في المجموعة الثالثة جاءت نقطة التحول، فقد ظهر موسيتي وعليه علامات مشاكل بدنية وإصابة قوية.

استغل ديوكوفيتش خبرته ليتقدم بنتيجة 3-1، واستطاع بذلك أن يسيطر على المباراة بعد إصابة نظيره، لذلك فقد قام اللاعب الإيطالي بإيقاف المباراة وانسحب فورًا، ومن ثم فقد تأهل نوفاك إلى الدور نصف النهائي للبطولة.