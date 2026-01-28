18 ألف طلب تقنين عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضى الدولة خلال أسبوع

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 28 يناير 2026 02:24 مساءً - سجّلت المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، بعد 7 أيام من إطلاقها، تقدّم أكثر من 18 ألف مواطن بطلبات تقنين من مختلف محافظات الجمهورية.

وقال الفريق أسامة عسكر، مستشار السيد رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية ورئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، إن المنصة التى تم اطلاقها لتلقى طلبات التقنين من خلالها ساهمت في تبسيط إجراءات التقنين والتيسير على المواطنين، فكل خطوات التقنين اصبحت إلكترونية مما وفّر وقتًا وجهدًا كبيرين كانا يُهدران في الإجراءات الورقية خلال التقديم عبر مكاتب التقنين بالمحافظات،

وأضاف أن المنصة أسهمت كذلك في حوكمة الإجراءات وتخفيف الضغط على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، مشيرًا إلى أن الإقبال الملحوظ من المواطنين يعكس نجاح تجربة التقنين الإلكتروني لأراضي الدولة.

وأوضح الفريق أسامة عسكر أنه يتابع على مدار الساعة، من خلال غرفة العمليات والأمانة الفنية، وبالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية وإدارة نظم المعلومات بالقوات المسلحة القائمة على إدارة المنصة الوطنية لتقنين اراضي الدولة ، أعداد المتقدمين وشكاوى المواطنين، والتي يتم التعامل معها وحلها بشكل فوري.

وشدّد على أن اللجنة تعمل بالتنسيق مع جميع جهات الدولة لدعم المواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم، وتيسير الإجراءات قدر الإمكان، لافتًا إلى أن الفرصة الحالية التي أتاحها القانون رقم 168 لسنة 2025 تُعد الفرصة الأخيرة لتقنين أراضي وضع اليد المملوكة للدولة. وأكد أنه عقب انتهاء مهلة الستة أشهر التي حددها القانون سيتم إغلاق باب التقديم نهائيًا، ما يستلزم سرعة تقدّم الراغبين في التقنين عبر المنصة الوطنية.

وأضاف أن إدارة نظم المعلومات بالقوات المسلحة ترصد جميع خطوات التقنين، وتنسّق بشكل مستمر مع وزارة التنمية المحلية لتذليل أي عقبات قد تواجه المواطنين أثناء الإجراءات.