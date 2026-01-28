إطلاق قافلة زاد العزة 126 إلى غزة محملة بآلاف المساعدات الإنسانية.

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 28 يناير 2026 05:20 مساءً - أطلق الهلال الأحمر المصري اليوم قافلة زاد العزة من مصر إلى غزة رقم مائة وستة وعشرين في إطار الجهود المصرية المتواصلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتخفيف الأعباء الإنسانية عن سكان قطاع غزة.

وتحمل القافلة عددا من شاحنات المساعدات العاجلة التي تضمنت أكثر من أربعة عشر ألف قطعة ملابس شتوية إلى جانب أكثر من ستة عشر ألف بطانية وألفين وثلاثمائة وخمسين مرتبة ونحو ألف وثلاثمائة وأربعين خيمة مخصصة لإيواء الأسر المتضررة.

كما شملت القافلة في يومها السادس والعشرين بعد المائة أطنانا كبيرة من المساعدات المتكاملة تضمنت ما يزيد على مائة وسبعين ألف سلة غذائية وخمسمائة وعشرين طنا من الدقيق وأكثر من ألف وأربعمائة وخمسين طنا من مستلزمات الإغاثة والعناية الشخصية إضافة إلى نحو ألف وخمسمائة وأربعين طنا من المواد البترولية لتلبية الاحتياجات الأساسية العاجلة داخل القطاع.

ويأتي استمرار تسيير قوافل زاد العزة في إطار الدور الإنساني الذي يقوم به الهلال الأحمر المصري باعتباره آلية وطنية لتنسيق وإيصال المساعدات إلى غزة منذ إطلاق القافلة الأولى في يوليو الماضي والتي حملت آلاف الأطنان من الإمدادات الغذائية والطبية ومستلزمات العناية والوقود دعما لصمود الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع.