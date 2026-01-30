الرياض - كتبت رنا صلاح - شهدت منطقة بني سويف الأزهرية، اليوم السبت، انطلاق أعمال تصحيح امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/2026، حيث قام رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، عبد الموجود عبد الله دسوقي، بمتابعة سير العمل داخل مراكز التصحيح.

بدء إجراءات تصحيح امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية في بني سويف

خلال جولته، تفقد دسوقي لجان التصحيح بمختلف التخصصات، مشددًا على أهمية الالتزام بالدقة والشفافية في تقدير الدرجات، وأكد أن مصلحة الطالب تأتي دائمًا في المقام الأول، كما حرص على توجيه العاملين بمراجعة إجابات الطلاب بعناية لضمان حصولهم على حقوقهم كاملة، محققًا بذلك مبدأ تكافؤ الفرص، مع التركيز على ضرورة توفير بيئة هادئة داخل مراكز التصحيح.

اختتم رئيس المنطقة جولته بتوجيه الشكر للعاملين بمراكز التصحيح، معربًا عن إشادته بما لمسه من مستويات عالية من الانضباط والانتظام منذ بدء العمل، وأكد أن المراكز مؤمنة بالكامل بالتنسيق مع قوات الشرطة والحماية المدنية، مما يضمن سير العمل في أجواء تسودها الانضباط والأمان، وهو ما يعكس جاهزية المنطقة لضمان نجاح العملية التعليمية.