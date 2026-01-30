الرياض - كتبت رنا صلاح - تظهر الأرقام الأخيرة في السوق المحلي أن سعر الحديد شهد زيادة ملحوظة اليوم الجمعة 30-1-2026، إذ تم تحريك الأسعار من قبل المصانع في الأيام الماضية، ما أثر على الأسعار التي تتراوح الآن بين 36 ألفاً و38 ألف جنيه للطن، مع إضافة زيادة تقارب الألف جنيه عند البيع للمستهلكين، هذا ويرتفع المتوسط العام للسعر إلى حوالي 36 ألف جنيه للطن، مما يعكس تفاعلات السوق الحالية للمادة الأساسية في قطاع البناء.

أسعار الحديد تشهد استقراراً ملحوظاً في السوق اليوم الجمعة 30 يناير 2026

الشركة سعر الطن (جنيه)

عز 37,800

بشاي 37,600

المصريين 36,500

الجارحي 34,600

حركة أسعار الحديد في السوق

تشير المعلومات المستمدة من مصادر القطاع إلى أن حالة الثبات النسبي تسيطر على السوق بعد الزيادات الأخيرة، وقد أفاد أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة بأن أسعار المواد تتراوح بين 36,200 و38,000 جنيه للطن في مصانع عدة، مع وجود فروقات طفيفة تحددها الشركة المنتجة ومكان التوزيع، الأمر الذي يستدعي متابعة دقيقة من المهتمين بالسوق.

تفاصيل الأسعار الحالية

تظهر الأسعار في المصانع الكبرى تنوعاً بسيطاً حيث بلغ سعر الطن لدى شركة عز 37,800 جنيه وشركة بشاي 37,600 جنيه بينما سجل سعر شركة المصريين 36,500 جنيه، وأخيراً سجل سعر الطن في شركة الجارحي 34,600 جنيه، كذلك يتراوح سعر البيع عند تسليم الأرض للمصنع بين 36,200 و38,000 جنيه للطن، مما يعكس تقلبات السوق التي تشهدها هذه المادة الأساسية في البناء.