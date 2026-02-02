في أول أيام فتح معبر رفح .. الهلال الأحمر المصري يستقبل المرضى والجرحى الفلسطينيين ويقدم "حقيبة العودة" للمغادرين (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 فبراير 2026 02:24 مساءً - شهد اليوم الاثنين فتح بوابة معبر رفح من الجانبين المصري والفلسطيني لاستقبال المرضى والمصابين القادمين من الأراضي الفلسطينية بقطاع غزة ، ومغادر المرضى والجرحى ومرافقين ممن أنهوا فترة علاجهم بالمستشفيات المصرية ، ووذلك وسط إجراءات أمنية ولزجيتيه مكثفة من الجانب المصري.

ووصلت الدفعة الأولى من الفلسطينيين العائدين، وعددهم 50 مصابا ومريضا ومرافقيهم، إلى قطاع غزة، الساحة الرئيسية في معبر رفح البرى من الجانب المصري، وجاري إنهاء إجراءات مغادرتهم تمهيدًا لعودتهم إلى قطاع غزة.

واستقبل فريق من الهلال الأحمر المصرى، المواطنين الفلسطينيين العائدين فى معبر رفح البرى، حيث يقوم بتيسير الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة وتقديم الدعم اللوجستي اللازم لهم .

ووصل إلى الجانب المصري المعبر عدد من المصابين والمرضى الفلسطينيين، للعلاج فى المستشفيات المصرية، حيث أنشأت وزارة الصحة المصرية نقطة طبية في معبر رفح البري لتوقيع الكشف على القادمين وفرز الحالات ونقلها إلى مستشفيات النسق الأول بشمال سيناء عن طريق سيارات الإسعاف المصرية، وجاري نقلهم على متن سيارات إسعاف مصرية من المعبر إلى مستشفيات الشيخ زويد المركزي ومستشفى العريش العام.

و أعلن الهلال الأحمر المصري رفع درجة الاستعداد داخل معبر رفح البري، تزامنًا مع بدء التشغيل الرسمي للمعبر من الجانب الفلسطيني لعبور الأفراد، ودفع بفرقه المستجيبة لاستقبال المرضى والجرحى القادمين من قطاع غزة وتوديع الأشخاص الذين تم شفاؤهم، في إطار جهوده المتواصلة لتقديم الدعم الإنساني للأشقاء الفلسطينيين.

وأكد الهلال الأحمر المصري جاهزيته الكاملة لتقديم الخدمات الإنسانية والطبية للمرضى والجرحى والمصابين، ومرافقتهم أثناء إنهاء إجراءات العبور، تمهيدًا لتلقيهم الرعاية الصحية اللازمة داخل المستشفيات المصرية، وذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارتا الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي.

وفي هذا السياق، استعد الهلال الأحمر المصري لتقديم خدماته الإغاثية داخل مركزي الخدمات الإنسانية بصالتي الوصول والمغادرة بمعبر رفح البري، من خلال تجهيز مساحات آمنة لتقديم خدمات الدعم النفسي للأطفال، وتوفير كراسى متحركة، وخدمات مرافقة المرضى والجرحى وكبار السن، فضلًا عن خدمات إعادة الروابط العائلية.

كما أعد الهلال الأحمر المصري مطبخًا إنسانيًا متنقلًا لتوفير وجبات ساخنة يتم توزيعها فور استقبال الأشقاء الفلسطينيين القادمين والمغادرين، إلى جانب توفير الملابس الثقيلة ومستلزمات العناية الشخصية.

وبلفتات إنسانية تعكس روح التضامن، يحرص الهلال الأحمر المصري على استقبال المرضى والجرحى الفلسطينيين بالورود والشوكولاتة، توزيع هدايا للأطفال، وتوديع الأشخاص الذين تم شفاؤهم بحقيبة «العودة»، والتي تتضمن بطاطين وأغطية، مستلزمات عناية ونظافة شخصية، ووجبات جافة.