رفح الجديدة تستقبل سكانها وسط فرحة كبيرة ضمن جهود الدولة لتعمير مدن سيناء الحدودية (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 فبراير 2026 09:30 مساءً - استكمالاً لجهود الدولة في تنمية وتعمير المناطق الحدودية بشمال سيناء، ووسط فرحة كبيرة غمرت كافة الحضور من أبناء سيناء، أعلن اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، عن طرح الأسبقية الثانية من المرحلة الأولى للوحدات السكنية بمدينة رفح الجديدة بنظام التمليك، وذلك في إطار جهود الدولة لإعادة إعمار المناطق المتضررة وإنشاء تجمعات سكنية حديثة ومتكاملة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بمدينة رفح الجديدة، بحضور القيادات التنفيذية والشعبية ومشايخ القبائل والعواقل، حيث أكد المحافظ على أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بتنمية شمال سيناء وتوفير السكن الملائم للأهالي.

وأشار محافظ شمال سيناء إلى أن الطرح يشمل 922 وحدة سكنية كاملة المرافق والتشطيب، وجاهزة للسكن، لافتاً إلى أن الوحدات متاحة لجميع أهالي محافظة شمال سيناء، مع منح أولوية لأهالي مدينتي رفح والشيخ زويد.

وكشف اللواء خالد مجاور ، عن تخصيص 10% من الوحدات لذوي الاحتياجات الخاصة، و20% لأسر الشهداء والمصابين، مؤكدًا أن كل وحدة سكنية تتكون من ثلاث غرف وصالة بمساحة 120 مترًا مربعًا، ومزودة بكافة الخدمات الأساسية، حيث تعد مدينة رفح الجديدة في مشروعاً قومياً مصرياً من "الجيل الرابع" يهدف لتنمية المنطقة.

وأوشح "مجاور" أنه تم تسكين عدد من المواطنين ضمن المرحلة الأولى، والتي تضمنت 41 عمارة تضم 656 وحدة سكنية، حيث تم تسليمها في شهر يناير الماضي، لافتاً إلى تم فتح كافة المراكز التكنولوجية بمختلف مجالس المدن لتسجيل الطلبات إلكترونيًا، كما استجابت المحافظة لمطالب المواطنين برفع الحد الأقصى لسن التقدم إلى 70 عامًا.

وقال المحافظ أن مدينة رفح الجديدة، تأتي ضمن خطة الدولة لإعادة الإعمار ودعم الاستقرار في شمال سيناء، من خلال توفير بيئة سكنية حديثة تلبي احتياجات المواطنين وتضمن حياة كريمة لهم، مشيرا إلى أن مدينة رفح الجديدة تضم 272 عمارة سكنية تحتوي على 40 ألفا و352 وحدة سكنية، كل وحدة عبارة عن 3 غرف وصالة بمساحة 120 مترا مربعا.مزودة بكافة المرافق والخدمات العامة.

ونفى المحافظ ما يتردد من شائعات بأن رفح الجديدة ستكون للفسطينيين، مؤكدا أن مصر أفشلت كافة مخططات التهجير، متابعا "هذا هو موقف الدولة المصرية والقيادة السياسية"، مشيرا إلى أن رفح الجديدة للمصريين، وما نقوم به الآن في رفح الجديدة والتنمية فيها هو موقف الدولة وبتكلفة عالية .