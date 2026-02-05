ارتفاع الحرارة وأمطار متفرقة.. الأرصاد الجوية تكشف حالة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 فبراير 2026 02:15 مساءً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة الأيام المقبلة ودرجات الحرارة، وذلك بدء من يوم غدًا الجمعة الموافق 6 فبراير الحالي، حتى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 10 فبراير الحالي 2026، جاء ذلك عبر البيان الصادر مؤخرًا على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوم.

حالة الطقس المتوقعة الأيام المقبلة

أضافت هيئة الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس المتوقعة الأيام المقبلة، سيكون طقس بارد خلال الساعات المتأخرة من الليل والساعات الاولى من الصباح الباكر.

فيما يكون الطقس دافئ خلال فترة النهار بأغلب الأنحاء بينما يكون الطقس بارد خلال فترة الليل، كما يشهد الطقس خلال تلك الفترة تساقط أمطار وذلك مع نشاط رياح في عدد من المناطق، وأيضًا مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل واضح في كافة المحافظات.

حالة الطقس في مصر لهذا الأسبوع

أوضحت الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس في مصر لهذا الأسبوع، تشهد شبورة مائية خلال الصباح الباكر وذلك على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، وتصل بذلك إلى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، فيما إنه من المتوقع بأن تتساقط الأمطار غدًا مع نشاط للرياح وذلك على فترات متقطعة وببعض من المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة العظمى والصغرى

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، بدء من يوم الجمعة الموافق 6 فبراير، حتى يوم الثلاثاء 10 فبراير، تتمثل بذلك لتكون على النحو التالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري

الجمعة: العظمى 25 والصغرى 16.

السبت: العظمى 26 والصغرى 18.

الأحد: العظمى 26 والصغرى 14.

الإثنين: العظمى 26 والصغرى 17.

الثلاثاء: العظمى 25 والصغرى 16.

السواحل الشمالية

الجمعة: العظمى 24 والصغرى 13.

السبت: العظمى 27 والصغرى 16.

الأحد: العظمى 23 والصغرى 12

الإثنين: العظمى 24 والصغرى 14.

الثلاثاء: العظمى 22 والصغرى 14.

شمال الصعيد

الجمعة: العظمى 27 والصغرى 12.

السبت: العظمى 28 والصغرى 11.

الأحد: العظمى 29 والصغرى 12.

الإثنين: العظمى 29 والصغرى 14.

الثلاثاء: العظمى 27 والصغرى 13.

جنوب الصعيد