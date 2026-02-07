رسميًا.. برشلونة ينسحب من الدوري في إعلان رسمي صادمة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 فبراير 2026 05:23 مساءً - أعلن نادي برشلونة الإسباني رسميًا عبر موقعه الرسمي، الانسحاب من بطولة دوري، في خطوة مفاجئة هزت الكرة العالمية.

برشلونة يعلن انسحابه من السوبر ليج

أعلن البارسا منذ قليل انسحابه من مشروع دوري السوبر الأوروبي، وذلك عبر بيان نشره على موقعه الرسمي، ليضع حدًا لارتباطه بأحد أكثر المشاريع إثارة للجدل في تاريخ كرة القدم الحديثة.

وكان برشلونة من بين الأندية التي أبدت دعمها الأولي لمشروع السوبر ليج، إلى جانب ريال مدريد ويوفنتوس وعدد من كبار أوروبا، قبل أن تتراجع غالبية الأندية المشاركة عقب التهديدات الصارمة التي أطلقها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بفرض عقوبات رياضية وقانونية على المنضمين للمسابقة.

ويقود فكرة دوري السوبر ليج رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، الذي يسعى منذ سنوات إلى إنشاء بطولة مغلقة تضم نخبة الأندية الأوروبية، كبديل مباشر لدوري أبطال أوروبا، بهدف تعظيم العوائد المالية وضمان الاستقرار الاقتصادي للأندية الكبرى.

وأوضح برشلونة في بيانه الرسمي:

"أبلغ النادي بشكل رسمي شركة الدوري الأوروبي الممتاز وبقية الأندية المشاركة قراره النهائي بالانسحاب من مشروع دوري السوبر ليج."

ويأتي هذا القرار بعد تصريحات سابقة لرئيس النادي خوان لابورتا، ألمح خلالها إلى إمكانية الانسحاب، أسوة بنادي باريس سان جيرمان، الذي كان من أوائل الرافضين للاستمرار في المشروع.

وقال لابورتا في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو:

"نسعى إلى تحقيق السلام والاستدامة في كرة القدم، ووجدنا أن استمرار هذا المشروع في ظل الغموض الحالي لا يخدم مصلحة النادي أو اللعبة."

يُذكر أن برشلونة كان أحد الأعمدة الأساسية لمشروع السوبر ليج منذ الإعلان عنه عام 2021، والذي هدف إلى تأسيس بطولة مستقلة عن مسابقات يويفا، وعلى رأسها دوري أبطال أوروبا، بدعوى تحقيق عدالة مالية أكبر للأندية الكبرى.

سبب رفض برشلونة المشاركة في السوبر ليج

لكن المشروع واجه رفضًا جماهيريًا ورسميًا واسعًا، ما أدى إلى انسحاب أغلب داعميه، ليبقى ريال مدريد وحيدًا في الدفاع عن الفكرة، بعد انهيار التحالف الأوروبي الذي كان يقف خلفها.