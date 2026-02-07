اطّلع على فيديو جنازة سيف الإسلام القذافي…تفاصيل وصيته قبل...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 فبراير 2026 05:23 مساءً - شهدت مدينة بني وليد جنوب غربي طرابلس مراسم تشييع سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي بعد اغتياله الثلاثاء الماضي، جرى نقل الجثمان من الزنتان إلى بني وليد الخميس تمهيدًا لدفنه وفق وصيته بأن يدفن بجانب شقيقه خميس.

مراسم دفن سيف الإسلام القذافي وتدابير الأمن

بعد صلاة الجمعة نقل جثمان سيف الإسلام من مستشفى بني وليد إلى ساحة المطار في المدينة استعداد لإقامة مراسم الدفن وشهدت مراسيم التشييع مشاركة المئات من الأهالي بينما اقتصرت مراسم الدفن على أفراد الأسرة وعدد محدود من ممثلي قبائل ورقلة والقذاذفة وفق ما أعلنت مديرية أمن بني وليد.

وأوضحت المديرية أن هذه الإجراءات جاءت لأسباب تنظيمية ولضمان سير المراسم وفق الاتفاق المسبق بين الأطراف المعنية مع الحفاظ على النظام والأمن خلال الحدث.

أهمية بني وليد وقبائلها

تعد بني وليد معقل لقبيلة الورفلة التي كانت داعمة لنظام القذافي وممثلًا للعمود الفقري لعائلته خلال فترة حكمه، وتأتي هذه المراسم لتأكيد ارتباط المدينة والعائلات الكبرى بالليبيين الذين ظلوا مرتبطين بالزعيم الراحل وأسرته في سياق اجتماعي وسياسي حساس في ليبيا بعد سنوات من الاضطرابات.