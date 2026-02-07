تحديث الصاغة.. سعر سبيكة الذهب اليوم السبت 7...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 فبراير 2026 05:23 مساءً - خيم الهدوء على حركة تداول المعدن النفيس في الأسواق المصرية خلال تعاملات اليوم السبت، الموافق 7 فبراير 2026، ويأتي هذا الاستقرار في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون والمدخرون أي تغيرات قد تطرأ على المعدن الأصفر، حيث لم تشهد الأسعار تحركات كبرى مقارنة بالإغلاقات السابقة.

سعر سبيكة الذهب عيار 24 بدون مصنعية

شهدت أسعار سبائك الذهب في سوق الصاغة المصري اليوم السبت 7 فبراير 2026 استقرارًا واضحًا دون تغييرات كبيرة مقارنة بالأيام السابقة، حيث يُسجل سعر الجرام الواحد من سبيكة الذهب عيار 24 حوالي 8320 جنيهًا مصريًا، وذلك بدون إضافة أي تكاليف مصنعية أو رسوم إضافية.

أسعار سبيكة الذهب اليوم

تختلف الأسعار تبعًا لوزن السبيكة، وجاءت آخر الأسعار المُعلنة كالتالي:

سبيكة 1 جرام: حوالي 8320 جنيهًا.

سبيكة 2.5 جرام: حوالي 20670 جنيهًا.

سبيكة 5 جرامات: حوالي 40700 جنيه.

سبيكة 10 جرامات: حوالي 80850 جنيهًا.

سبيكة 100 جرام: حوالي 801680 جنيهًا.

سبيكة 1000 جرام (كيلو): حوالي 7988400 جنيه.

العوامل العالمية التي تؤثر على السعر المحلي

ارتفع الطلب العالمي على الذهب كأصل آمن نتيجة التوترات في الشرق الأوسط، في حين ساهم تراجع قيمة الدولار الأمريكي في جعل الذهب أكثر جاذبية للمشترين بعملات أخرى، ولكن يبقى عيار 24 هو الأكثر انتشارًا في مصر لاحتوائه على أعلى نسبة ذهب نقي.