حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 فبراير 2026 05:23 مساءً - ازداد البحث مؤخرًا للتعرف على تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026، حيث يتنافس العديد من الأبطال في عدة رياضات، ومنها رياضة التزلج ورياضة هوكي الجليد، وكذلك رياضة القفز الترلجي، والعديد من الرياضات الأخرى.

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة

تمثل تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، وذلك لنقل بطولة الألعاب الأولمبية الشتوية لهذا العام 2026، لتكون كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

بينما يكون التردد: 12245.

كذلك الاستقطاب: عمودي.

أما معدل الترميز: 27500.

موعد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026

بدأت دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026، من يوم أمس الموافق 6 فبراير الحالي وتستمر فعاليتها حتى يوم 22 فبراير الحالي، ومن المقرر بأن تتضمن المنافسات عدد 16 رياضة شتوية مختلفة، وذلك مع مشاركة نحو 3000 رياضي ورياضية، وهم يمثلون 90 دولة حول العالم.

تردد القنوات الناقلة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026

أما عن القنوات الناقلة لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026، فقد جاء التردد ليكون كما يلي: