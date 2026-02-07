اطّلع على.. الرئيس السوري أحمد الشرع يصافح الوفد السعودي

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 فبراير 2026 09:33 مساءً - شهدت العاصمة السورية لحظات دبلوماسية فارقة عكست عمق التقارب الجديد بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية، ففي مشهد وثقته عدسات الكاميرات ونقلته قناة "الإخبارية"، بادر الرئيس السوري أحمد الشرع بالتوجه نحو أعضاء الوفد السعودي لمصافحتهم وتحيتهم عقب اختتام مراسم رسمية هامة.

لحظة مصافحة الرئيس السوري للوفد السعودي

وثّق مقطع فيديو بثته قناة الإخبارية لحظة تقدم الرئيس السوري أحمد الشرع لمصافحة أعضاء الوفد السعودي، وذلك فور انتهاء مراسم توقيع الاتفاقيات بين البلدين.

ولم تكن هذه المصافحة مجرد بروتوكول عابر، بل جاءت كتتويج لجلسة عمل مكثفة انتهت بوضع حجر الأساس لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية التي تهدف إلى إعادة صياغة المشهد الاقتصادي في المنطقة وتوطيد أواصر التعاون الأخوي بين البلدين.

توقيع 80 اتفاقية بقيمة تزيد عن 40 مليار ريال

أعلن وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح توقيع 80 اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وسوريا، تجاوزت قيمتها 40 مليار ريال، ويعكس هذا الرقم خطوة كبيرة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك.

دلالات الخطوة على التعاون الثنائي

يُعد توقيع هذه الاتفاقيات مؤشراً مهماً على تعزيز العلاقات بين البلدين في المجال الاقتصادي، حيث تفتح الاتفاقيات آفاقاً جديدة للاستثمار والتنمية، وتؤكد الرغبة المتبادلة في بناء شراكة مستدامة تخدم مصالح الشعبين.