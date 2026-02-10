نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير التموين ومحافظ القاهرة يفتتحان معرض اهلاً رمضان الرئيسي بمدينة نصر من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 10 فبراير 2026 05:07 مساءً - محمد أحمد _ افتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، معرض “أهلاً رمضان” الرئيسي بمحافظة القاهرة، والمقام بقاعة جهاز تنمية المشروعات بمدينة نصر، وذلك بحضور إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، و باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، والدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الغذائية،

ويأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إقامة المعارض والمنافذ السلعية لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مناسبة، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك.

المعرض على مساحة 3500 متر مربع ويستمر لمدة 10 أيام

ويُقام المعرض على مساحة إجمالية تبلغ نحو 3500 متر مربع موزعة على دورين، ويستمر لمدة 10 أيام خلال الفترة من 10 إلى 19 فبراير الجاري، حيث يفتح أبوابه يوميًا أمام الجمهور من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءً، بما يتيح للمواطنين فرصة الحصول على السلع الأساسية بجودة عالية وتخفيضات مميزة.

يشارك في المعرض نحو 120 عارضًا من كبرى الشركات والمنتجين

ويشارك في المعرض نحو 120 عارضًا من كبرى الشركات والمنتجين، إلى جانب جناح كبير مخصص للشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها، لطرح مجموعة واسعة من السلع الأساسية والاستراتيجية، ومنتجات اللحوم والدواجن، والسلع الرمضانية، بما يسهم في زيادة المعروض وتحقيق التوازن في الأسواق، فيما تتراوح نسب التخفيضات المقدمة بين 15% و30%.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة مستمرة في التوسع بإقامة معارض “أهلاً رمضان” على مستوى الجمهورية بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، لضمان توافر السلع بكميات كافية والحفاظ على استقرار الأسعار، مشددًا على تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، خاصة مع زيادة معدلات الاستهلاك خلال شهر رمضان.

من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن المحافظة تحرص على التوسع في إقامة معارض “أهلاً رمضان” بمختلف الأحياء لتوفير السلع من المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، مشيرًا إلى أن المعرض الرئيسي بمدينة نصر يأتي ضمن خطة متكاملة بالتعاون مع وزارة التموين وكافة الأجهزة التنفيذية لضمان ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مخفضة، بما يلبي احتياجات الأسر المصرية خلال الشهر الكريم.

وفي سياق متصل، أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على المشاركة في مختلف المبادرات الوطنية التي تستهدف التخفيف عن المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى استمرار التعاون مع وزارة التموين في تنظيم المعرض في إطار التكامل بين أجهزة الدولة.

وأضاف أن الجهاز يشارك بنحو 30 مشروعًا من عملائه المتميزين في مجالات الصناعات والتعبئة الغذائية، لتقديم منتجات عالية الجودة بتخفيضات تنافسية تلبي احتياجات شريحة واسعة من المواطنين.

