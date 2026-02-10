نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. الرئيس السيسي يستقبل مدبولي لإجراء تعديل على تشكيل الحكومة من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 10 فبراير 2026 05:07 مساءً - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تشاور مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لإجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يؤكد ضرورة عمل الحكومة بتشكيلها الجديد على تحقيق أهدافا محددة

وذكر المُتحدث الرسمي، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد ضرورة أن تعمل الحكومة، بتشكيلها الجديد، على تحقيق عددٍ من الأهداف المحددة في المحاور الخاصة بالأمن القومي والسياسة الخارجية / التنمية الإقتصادية/ الإنتاج والطاقة والأمن الغذائي/ المجتمع وبناء الإنسان، وذلك بالإضافة إلى تكليفات جديدة تتسق مع الغاية من إجراء التعديل الوزاري.

