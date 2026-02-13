تركيا وعمان وسنغافورة وقطر يعلنون موعد أول أيام شهر رمضان 2026

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 13 فبراير 2026 08:16 مساءً - أعلنت 4 دول موعد ولادة هلال شهر رمضان 2026، للعام الهجري 1447، مع اختلاف في تحديد بداية الشهر بين يومي 18 و19 فبراير، بحسب معايير الحسابات الفلكية المعتمدة لدى كل جهة.

موعد شهر رمضان 2026 في تركيا

فقد حددت كل من تركيا وسنغافورة يوم الخميس 19 فبراير غرة لشهر رمضان، استنادا إلى نتائج الحسابات الفلكية التي تشير إلى تعذّر رؤية الهلال الثلاثاء الموافق 17 فبراير 2026.

موعد شهر رمضان في تركيا

وتعتمد رئاسة الشؤون الدينية التركية منهجا يقوم على الحسابات المسبقة التي تراعي إمكانية رؤية الهلال من أي منطقة تشترك مع البلاد بجزء من الليل، وهو معيار يشمل نطاقا جغرافيا واسعا يمتد عبر العالمين العربي والإسلامي وأجزاء من الأمريكيتين.

وفي سنغافورة، أعلن مجلس الشؤون الإسلامية في سنغافورة اعتماد النتيجة ذاتها، موضحا أن الحسابات أظهرت استحالة رؤية الهلال محليا بسبب غروب القمر قبل الشمس في ذلك اليوم، ما يعني فلكيا عدم تحقق شروط الرؤية.

موعد شهر رمضان في سلطنة عُمان 2026

وبذلك تنضم سلطنة عُمان إلى قائمة الدول التي حسمت موعد بداية الشهر، إذ أعلنت أيضا أن الخميس 19 فبراير سيكون أول أيام رمضان، في حين لا تزال دول أخرى تترقب نتائج الرصد الشرعي مساء يوم التحري قبل إعلان الموعد رسميا.

بينما انفردت قطر حتى الآن بإعلان أن الغرة الفلكية لشهر رمضان ستكون يوم الأربعاء الموافق 18 فبراير 2026 بحسب ما أعلنت دار التقويم القطري، وشددت الدار في بيانها على أن القرار الشرعي بدخول شهر رمضان يبقى من اختصاص لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.