وزير الخارجية يلتقي مفوضة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان ويؤكد على تعزيز التعاون المشترك

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 14 فبراير 2026 05:16 مساءً - التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، السيدة "ليثا موسييمي-أوجانا" المفوضة باللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان على هامش أعمال قمة الاتحاد الإفريقي، وقدم التهنئة لها بمناسبة إعادة انتخابها كمفوضة باللجنة.

وأكد الوزير عبد العاطي الحرص على مواصلة تكثيف التفاعل البناء مع الآليات الأفريقية لحقوق الإنسان وتعزيز قنوات الحوار والتعاون المشترك، ورحب بالزيارة التي أجرتها المفوضة إلى مصر العام الماضي والتي أتاحت لها الفرصة للاطلاع على الجهود الوطنية المبذولة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وأشار وزير الخارجية إلى الاستعداد لتبادل أفضل الممارسات والخبرات مع الدول الإفريقية الشقيقة في مجال حقوق الإنسان، لاسيما في مجالات تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل والمساهمة في إعداد الاستراتيجيات الوطنية لحقوق الإنسان، ودعم وتمكين المرأة، وتعزيز حماية حقوق الطفل.