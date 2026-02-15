ارتفاع الحرارة مع رياح وأتربة.. هيئة الأرصاد الجوية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 فبراير 2026 12:29 مساءً - كشفت هيئة الأرصاد الجوية من خلال بيانها الصادر مؤخرًا على موقع الفيس بوك درجة الحرارة اليوم وحالة الطقس المتوقعة، الأحد الموافق 15 فبراير الحالي لعام 2026، حيث تتوقع الهيئة ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة التي تكون على أغلب أنحاء ومحافظات الجمهورية.

درجة الحرارة اليوم

أشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بأن درجة الحرارة اليوم في بعض من المناطق تتمثل بذلك وتكون كالآتي:

القاهرة الكبرى، العظمى 29 درجة مئوية، بينما الصغرى 17 درجة مئوية.

الإسكندرية، العظمى 28 درجة مئوية، بينما الصغرى 16 درجة مئوية.

مطروح، العظمى 28 درجة مئوية، بينما الصغرى 17 درجة مئوية.

سوهاج، العظمى 31 درجة مئوية، بينما الصغرى 15 درجة مئوية.

قنا، العظمى 31 درجة مئوية، بينما الصغرى 15 درجة مئوية.

أسوان، العظمى 32 درجة مئوية، بينما الصغرى 16 درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم في مصر

أوضحت الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس اليوم في مصر، يشهد طقس حار خلال فترة النهار على معظم المناطق والمحافظات، بينما يكون الطقس خلال فترة الليل مائل للبرودة ويستمر حتى الساعات الأولى من الصباح الباكر.

أشارت الهيئة بأن طقس اليوم، يشهد نشاط للرياح التي تكون مثيرة للرمال والأتربة، ويكون ذلك في بعض من المناطق، مما تتسبب في انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق، أيضًا من المتوقع تكون سحب منخفضة ببعض المناطق، مع تساقط رذاذ خفيف ولكنه غير مؤثر.

اضطراب الملاحة البحرية اليوم

في نفس السياق، أعلنت الهيئة إنه من المتوقع اضطراب الملاحة البحرية اليوم، ويكون ذلك في سواحل غرب البحر المتوسط، وبالأخص على سواحل كل من السلوم، مطروح، والعلمين.

أما عن سرعة الرياح تتراوح لتكون ما بين 40 إلى 60 كيلو متر في الساعة، ويكون ذلك مع ارتفاع الأمواج يتراوح من 2 متر إلى 3 متر.