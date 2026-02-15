بكام سعر كيلو البطاطس.. اسعار الخضروات اليوم الأحد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 فبراير 2026 12:29 مساءً - استقرت اسعار الخضروات اليوم الأحد 15 فبراير 2026 في الأسواق المحلية المصرية، حيث شهدت تلك الأسعار خلال التعاملات اليومية الصباحية استقرار طفيف وفقًا لحركة العرض والطلب داخل الأسواق المحلية، ولذلك نستعرض لكم السطور المقبلة كافة الأسعار للخضروات اليوم فتابعونا.

أسعار الخضروات اليوم

جاءت أسعار الخضروات اليوم في الأسواق المحلية لتتمثل على النحو التالي:

سعر كيلو الكوسة، يتراوح من 5 إلى 9 جنيهًا.

سعر كيلو الجزر، يتراوح من 6 إلى 10 جنيهًا.

سعر كيلو الفاصوليا، يتراوح من 30 إلى 55 جنيهًا.

سعر كيلو الباذنجان بلدي، يتراوح من 7 إلى 11 جنيهًا.

سعر كيلو الباذنجان رومي، يتراوح من 8 إلى 12 جنيهًا.

سعر كيلو الباذنجان الأبيض، يتراوح من 7 إلى 15 جنيهًا.

سعر كيلو الفلفل رومي بلدي، يتراوح من 12 إلى 18 جنيهًا.

سعر كيلو الفلفل حامي بلدي، يتراوح من 12 إلى 18 جنيهًا.

سعر كيلو الملوخية، يتراوح من 20 إلى 24 جنيهًا.

سعر كيلو الخيار بلدي، يتراوح من 10 إلى 14 جنيهًا.

سعر كيلو القلقاس، يتراوح من 7 إلى 10 جنيهًا.

سعر كيلو الثوم، يتراوح من 10 إلى 30 جنيهًا.

سعر البطاطس اليوم

بلغ سعر البطاطس اليوم في الأسواق، بالنسبة لسعر الكيلو الواحد، ليتراوح ما بين 4.5 جنيه مصري إلى 8.5 جنيه مصري.

سعر الطماطم اليوم

جاء سعر كيلو الطماطم اليوم في الأسواق المحلية، يتراوح ليكون ما بين 6 جنيه مصري إلى 14 جنيه مصري.

سعر البصل اليوم

أما عن سعر البصل اليوم في الأسواق للنوع الأبيض، يتراوح الكيلو الواحد ليكون ما بين 4 جنيه مصري إلى 9 جنيه مصري.