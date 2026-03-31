أبو الغيط: قانون إعدام الأسرى "فصل عنصري" فاضح.. والجامعة العربية تحذر من "انفجار وشيك" في المنطقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 31 مارس 2026 01:31 مساءً - دان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات إقرار دولة الاحتلال قانونًا يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين، مؤكدًا أن هذا القانون يتناقض مع أبسط مبادئ القانون الدولي الإنساني، ويقوض بشكل واضح أسس العدالة.

وأوضح أبو الغيط أن القانون يمثل تكريسًا فاضحًا للتمييز ضد الفلسطينيين، ويجسد صورة بشعة من صور الفصل العنصري، في ظل استهداف ممنهج لحقوق الشعب الفلسطيني.

ونقل المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، جمال رشدي، أن تمرير هذا القانون يعكس هيمنة تيارات التطرف والعنصرية على القرار السياسي في دولة الاحتلال، مشيرًا إلى أنه يأتي ضمن سلسلة من السياسات والإجراءات الهادفة إلى محاصرة الوجود الفلسطيني وتقويض حقوقه.

وأكد أبو الغيط أن هذه السياسات تدفع بالأوضاع نحو مزيد من التصعيد، محذرًا من أنها قد تقود إلى انفجار واسع في الأراضي الفلسطينية، في إطار مخطط مستمر لإشعال التوتر في المنطقة.

وأشار إلى أن عجز المجتمع الدولي عن اتخاذ موقف حاسم إزاء هذه السياسات يشجع على استمرارها، ويزيد من خطورة الانزلاق نحو دوامة من التصعيد والتصعيد المضاد.