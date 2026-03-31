الهيئة الوطنية للصحافة تنعى الدكتورة هالة مصطفى أستاذ العلوم السياسية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 31 مارس 2026 04:31 مساءً - تنعي الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي، وأعضاء الهيئة، ببالغ الحزن والأسى الدكتورة هالة مصطفى، أستاذ العلوم السياسية والخبيرة بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية ؛ ، والتي وافتها المنيه صباح اليوم بعد صراع مع المرض .

نعى الشوربجي؛ الدكتورة هالة مصطفى، قائلاً إنها كانت واحدة من أبرز أساتذة العلوم السياسية في مصر، واسمًا بارزًا في مجال الدراسات الاستراتيجية والتحليل السياسي، وارتبط اسمها لسنوات طويلة بـمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أحد أهم مراكز التفكير في المنطقة العربية.

يذكـر أن الدكتورة هالة مصطفى شغلت منصب رئيس تحرير مجلة الديمقراطية الصادرة عن مؤسسة الأهرام، وأسهمت من خلاله في تقديم رؤى تحليلية معمقة حول قضايا التحول الديمقراطي والسياسة الدولية، كما لعبت دورًا مهمًا في تطوير الخطاب البحثي داخل المؤسسة.

وتتقدم الهيئة بخالص العزاء إلى الأسرة الصحفية و أسرة الفقيدة ومؤسسة الأهرام ، داعية المولى عز وجل أن يتغمدها بخالص رحمته ومغفرته وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.