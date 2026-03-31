ترامب لأوروبا: «لن نحميكم بعد الآن.. اذهبوا واحصلوا على نفطكم بأنفسكم»

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 31 مارس 2026 04:31 مساءً - هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدداً من الدول الأوروبية بسبب موقفها من حرب إيران، وقال ترامب فى منشور له قبل قليل على منصة تروث سوشيال: «إلى جميع الدول التي لا تستطيع الحصول على وقود الطائرات بسبب مضيق هرمز، كالمملكة المتحدة التي رفضت التدخل في إضعاف إيران، لديّ اقتراح لكم: أولًا، اشتروا من الولايات المتحدة، فلدينا ما يكفي، وثانيًا، تحلّوا بالشجاعة الكافية، واذهبوا إلى المضيق، واستولوا عليه».

وتابع ترامب فى منشوره قائلاً: «ستضطرون إلى البدء بتعلم كيفية الدفاع عن أنفسكم، فالولايات المتحدة لن تكون موجودة لمساعدتكم بعد الآن، تمامًا كما لم تكونوا موجودين لمساعدتكم. لقد تم تدمير إيران، بشكل أساسي. انتهى الجزء الأصعب. اذهبوا واحصلوا على نفطكم بأنفسكم».

وفى منشور آخر، هاجم ترامب فرنسا، وقال إنها لم تسمح للطائرات المتجهة إلى إسرائيل، والمحملة بالإمدادات العسكرية، بالتحليق فوق أراضيها.

وقال ترامب إن فرنسا لم تكن متعاونة على الإطلاق فيما يتعلق بـ"جزار إيران"، الذي تم القضاء عليه بنجاح! ولن تنسى الولايات المتحدة الأمريكية ذلك أبدًا!»، فى إشارة على ما يبدو على المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي الذى تم اغتياله فى اليوم الأول للحرب فى 28 فبراير.