روسيا اليوم: بدر عبد العاطى سلم رسالة مكتوبة من الرئيس السيسى لبوتين

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 2 أبريل 2026 04:23 مساءً - كشف وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي، عن تسليمه رسالة مكتوبة بشكل خاص من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتسليمها لنظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وبحسب موقع روسيا اليوم، قال بدر عبد العاطى خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو بقصر الكرملين: "معي رسالة خطية من الرئيس، وقد كلفني بتسليمها لسيادتكم شخصياً، واسمحوا لي أن أسلمها لكم الآن".

كما قدم عبد العاطي الشكر للجانب الروسي على مساعدته في بناء محطة الطاقة النووية، وأكد مشاركة مصر في قمة روسيا أفريقيا المقررة عقدها عام 2026 بوفد رفيع المستوى.