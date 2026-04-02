ماكرون لـ ترامب : تصريحاتك عن ضربى من زوجتى " لا تستحق ردا "

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 2 أبريل 2026 04:23 مساءً - اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس، في العاصمة الكورية الجنوبية سول أن التصريحات التي أدلى بها نظيره الأمريكي دونالد ترامب بشأن تعرضه للضرب من زوجته "ليست لائقة ولا بالمستوى المطلوب".

وقال ماكرون في اليوم الأول من زيارة دولة إلى كوريا الجنوبية إن هذه التصريحات "لا تستحق ردا".