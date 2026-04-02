ماكرون لـ ترامب : تصريحاتك عن ضربى من زوجتى " لا تستحق ردا "

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 2 أبريل 2026 04:23 مساءً - اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس، في العاصمة الكورية الجنوبية سول أن التصريحات التي أدلى بها نظيره الأمريكي دونالد ترامب بشأن تعرضه للضرب من زوجته "ليست لائقة ولا بالمستوى المطلوب".
وقال ماكرون في اليوم الأول من زيارة دولة إلى كوريا الجنوبية إن هذه التصريحات "لا تستحق ردا".
وكان ترامب قد قال، الأربعاء "اتصلت بفرنسا، بماكرون الذي تعامله زوجته معاملة سيئة للغاية. لا يزال يتعافى من صفعة قوية على فكه". ويشير ترامب إلى مقطع فيديو يعود إلى مايو 2025 بدا أنه يظهر بريجيت ماكرون وهي تضرب الرئيس الفرنسي بلكمة على وجهه خلال رحلة إلى فيتنام، وهو ما نفاه ماكرون لاحقا معتبرا أنه جزء من حملة تضليل.
وتابع ترامب: "وقلت: إيمانويل، نرغب في الحصول على بعض المساعدة في الخليج رغم أننا نكسر الأرقام القياسية من حيث عدد الأشرار الذين نقضي عليهم وعدد الصواريخ الباليستية التي ندمرها. نرغب في الحصول على بعض المساعدة. إذا أمكن، هل يمكنك إرسال سفن على الفور؟".
واستخدم الرئيس الأمريكي لكنة فرنسية ليقول إجابة ماكرون المزعومة: "لا لا لا، لا يمكننا فعل ذلك دونالد. يمكننا فعل ذلك بعد انتهاء الحرب". وأضاف: "قلت له: لا لا، لست في حاجة إلى ذلك يا إيمانويل بعد انتهاء الحرب".