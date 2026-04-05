جيش الاحتلال يعلن اغتيال مسئول التجارة والنفط في الحرس الثوري الإيراني

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 5 أبريل 2026 06:30 مساءً - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن القوات الجوية شنت هجوماً في طهران أسفر عن مقتل محمد رضا أشرفي كاهي، وهو قائد بارز في قيادة النفط التابعة للحرس الثوري، والذي كان يشغل منصب رئيس قسم التجارة في القيادة.

وقال الجيش في بيان: كان اشرفي مسؤولاً عن إدارة الأنشطة التجارية لقيادة النفط والتي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات سنوياً، كما كان يُعنى بتطوير القدرات العسكرية للحرس الثوري ووكلاء النظام الإيراني في جميع أنحاء الشرق الأوسط".