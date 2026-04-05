وزير البترول يستقبل جثمان الشهيد حسام صادق عقب وفاته جراء شظية صاروخ بالإمارات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 5 أبريل 2026 08:20 مساءً - وصل مطار القاهرة الدولي قبل قليل، المهندس كريم بدوي وزير البترول، لاستقبال جثمان الشهيد المهندس حسام صادق خليفة، الذي توفي في دولة الإمارات العربية المتحدة، متأثراً بإصابته نتيجة سقوط أجزاء من حطام استهدافات داخل حقل الغاز الذي كان يعمل به، وذلك في سياق تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية علي إيران.

ومن المقرر أن يصل الجثمان مساء اليوم الأحد علي متن طيران الإتحاد القادمة من ابو ظبي، وفي استقباله بقرية البضائع بالمطار عدد من الأهالي والأصدقاء وسط إجراءات أمنية مكثفة.

ونعى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وجميع قيادات قطاع البترول والعاملين بشركاته، شهيد الواجب المغفور له بإذن الله تعالى المهندس حسام صادق خليفة، مدير عام مساعد الجودة بشركة بتروجت – فرع دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي وافته المنية أثناء أداء مهام عمله بموقع الشركة في حبشان بإمارة أبوظبي، خلال عمليات الإخلاء في أعقاب اندلاع حريقين بالموقع نتيجة سقوط شظايا إثر عملية اعتراض من قبل الدفاعات الجوية الإماراتية.