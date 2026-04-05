نعرض لكم الان تفاصيل خبر محمد عامر: عودة معدل الحجوزات لطبيعته بداية من مايو عقب تراجع نسبي من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 5 أبريل 2026 08:56 مساءً - حمدي أحمد _ قال محمد عامر، الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة التابعة لشركة أوراسكوم للتنمية مصر، إن القطاع السياحي مرتبط ارتباطًا قويًّا بالأحداث الجيوسياسية في المنطقة، وتأثر بشكل بسيط بسبب الحرب، لكن لن نستطيع تحديد نسبة التأثر حاليا بشكل دقيق، لأن الأحداث تتغير بسرعة.

أضاف عامر أنه على الرغم من الانخفاض اللحظي في الحجوزات الجديدة خلال شهري مارس وأبريل في فنادق البحر الأحمر بنسبة 7 إلى 8%، فإنه من المتوقع عودة المعدل الطبيعي للحجوزات بداية من مايو، خاصة عقب وضع مصر في المنطقة الآمنة، بالإضافة إلى أن السوق المحلية قوية، فضلًا عن طول فترة الإقامة للسياح وخاصة من منطقة الخليج، وبدلا من الإقامة أسبوعًا واحدًا أصبحت شهرًا وهكذا، وكلها عوامل تُحدث بعض التوازن في مقابل تراجع الحجوزات النسبي.

أوضح الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة، أن الأوروبيين ينظرون بشكل مختلف لمصر، فمثلًا أحداث غزة لم تؤثر كثيرًا على القطاع السياحي في مصر، لكن أحداث القرصنة في البحر الأحمر تؤثر على أداء القطاع السياحي، لمجرد فقط ذكر البحر الأحمر في المسألة، وبالتالي نحن دائمًا ندرس تداعيات الحرب ونحاول التعامل معها لكن هناك دائمًا أحداث تكون خارج السيطرة.

الحرب لن تؤثر على أدائنا في 2026 ونخطط لإطلاق مشروعات جديدة

أشار عامر، إلى أنه لا أحد يعلم متى ستنتهي الحرب الحالية أو نتيجتها، مؤكدًا أن الأحداث الحالية لن تؤثر على أداء الجونة خلال 2026، خاصة وأن المدينة حققت أداء قويا خلال 2025، بتحقيق إيرادات تقترب من 20 مليار جنيه مقابل 15 مليارًا في 2024، والأرباح زادت بنسبة 59%، ونسبة الإشغال وصلت إلى 75% بنمو 3%، وبالتالي هذا الأداء سيستمر في 2026.

ولفت إلى أن 40% من مبيعات الجونة من خارج مصر وهذا الأمر يفتح أسواقًا جديدة ومختلفة بالإضافة للسوق المحلية القوية، فضلا عن أن مصر تعتبر حاليًا من الأسواق الجذابة جدًّا سواء للمصريين في الخارج أو الأجانب، وهذا الطلب لن يتأثر كثيرًا بالأحداث الحالية في الشرق الأوسط .

تابع: «بالرغم من الأحداث إلا أن الشركة تخطط لإطلاق عدة مشروعات في 2026، وأولها مشروع نوبا الذي تم إطلاقه مؤخرا بمبيعات مستهدفة 3 مليارات جنيه، وستديره شركة اوراسكوم بروبرتي مانجمنت، ومن المتوقع تسليمه خلال عامين».

وأوضح الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة، أنه من المخطط إطلاق مشروع عقاري آخر في النصف الثاني من العام، ومشروع شقق فندقية فاخرة خلال شهرين يتكون من 19 وحدة فقط.

وذكر محمد عامر، أن الجونة تستهدف تسليم 400 وحدة هذا العام، متوقعًا أن تصل نسبة الإشغال إلى 76 و78% بنهاية 2026، مضيفًا: «ليس لدينا قلق حول أداء الجونة في العام الحالي سواء في قطاع العقارات أو السياحة أو إدارة المدن، وأن المبيعات والإيرادات لن تقل عن الأرقام التي تم تحقيقها في 2025».

