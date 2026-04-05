القصة الكاملة لأزمة الفنانة ياسمين نيازي مع الجيران.....

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 أبريل 2026 08:19 مساءً - تصدرت المطربة ياسمين نيازي محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد استغاثتها العلنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب أزمة حادة مع جيرانها، على خلفية رعايتها لعدد من الكلاب الضالة، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا بين المتابعين.

ياسمين نيازي تستغيث بسبب خلاف مع الجيران حول رعاية الكلاب

كشفت ياسمين نيازي تفاصيل الأزمة من خلال منشور عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، حيث أوضحت أنها تتعرض لمضايقات مستمرة من بعض جيرانها بسبب تقديمها الرعاية والطعام للكلاب في محيط سكنها، وأكدت أن الخلاف تفاقم رغم محاولاتها التعامل بهدوء، قائلة إن اعتراضهم وصل إلى حد تحميلها مسؤولية وجود الكلاب، رغم أنها لم تتسبب في تواجدها من الأساس.

وأشارت إلى أنها تحرص فقط على التصرف بشكل إنساني، ورفضت أي اتهامات موجهة لها، مؤكدة أن ما تقوم به نابع من قناعات أخلاقية ودينية، وليس بدافع إثارة المشكلات.

تهديدات بقتل الكلاب وتصعيد الأزمة بين ياسمين نيازي وجيرانها

الأزمة أخذت منحنى أكثر خطورة، بعدما أعلنت نيازي تعرضها لتهديدات صريحة من بعض الجيران بقتل الكلاب، وهو ما دفعها إلى طلب التدخل العاجل من الجهات المعنية، وأوضحت في رسائلها أن هناك محاولات لمنعها من التدخل في إنقاذ الحيوانات أو نقلها بطريقة آمنة.

وأكدت أنها طالبت بضرورة اللجوء إلى الجهات الرسمية المختصة للتعامل مع الموقف بشكل قانوني، بدلًا من التصرفات الفردية التي قد تؤدي إلى انتهاكات جسيمة بحق الحيوانات، كما لفتت إلى أن بثًا مباشرًا كانت توثق من خلاله الأحداث توقف بشكل مفاجئ، لكنها شددت على أن الواقعة موثقة وستكشف تفاصيلها كاملة.

تفاعل واسع مع استغاثة ياسمين نيازي

حظيت استغاثة ياسمين نيازي بتفاعل كبير من الجمهور، حيث عبر عدد واسع من المتابعين عن دعمهم لها، مطالبين بحمايتها واتخاذ إجراءات رادعة ضد أي تهديدات تمس سلامة الحيوانات، كما أعاد الحادث تسليط الضوء على قضايا الرفق بالحيوان، وضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بالقوانين المنظمة للتعامل مع الحيوانات الضالة.

وتُعد ياسمين نيازي من الفنانات اللاتي قدمن مجموعة من الأغاني الناجحة، من بينها "بروحلك" و"رافضة الفكرة" و"قليل الحيلة" و"سلامات يا هوى" و"شكلك هتوحشني"، فيما تكشف هذه الأزمة جانبًا إنسانيًا من شخصيتها، بعيدًا عن نشاطها الفني.