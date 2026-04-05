هل فوائد شهادات الادخار حلال أم حرام؟.. أمين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 أبريل 2026 08:19 مساءً - في رد حاسم على تساؤلات متكررة من المواطنين، أوضح الشيخ "إبراهيم عبد السلام"، أن العوائد الناتجة عن شهادات الادخار والحسابات البنكية تُعد جائزة من الناحية الشرعية، ولا حرج في التعامل بها.

هل فوائد شهادات الادخار حلال أم حرام؟

خلال ظهوره في برنامج "فتاوى الناس" عبر قناة الناس، أكد أمين الفتوى أن مسألة التعامل مع البنوك ليست جديدة، بل خضعت لنقاشات موسعة بين العلماء والهيئات الدينية على مدار أكثر من ثلاثة عقود، حتى استقر الرأي الفقهي المعاصر على إباحتها.

وأشار إلى أن المؤسسات الدينية الكبرى في مصر، مثل دار الإفتاء المصرية والأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية، تبنت منذ تسعينيات القرن الماضي موقفًا واضحًا يجيز التعاملات البنكية بمختلف صورها، سواء كانت ودائع أو حسابات جارية أو شهادات استثمار.

حكم إيداع الأموال في البنوك

أضاف أن إيداع الأموال في البنوك يمثل خيارًا آمنًا لشريحة كبيرة من الأفراد، خاصة من لا يمتلكون الخبرة الكافية في إدارة المشروعات أو يخشون التعرض لمخاطر الخسارة أو عمليات الاحتيال، موضحًا أن البنوك توفر نظامًا منظمًا يضمن الحفاظ على الأموال مع تحقيق عائد محدد.

كما لفت إلى أن هذه المعاملات تُصنف ضمن العقود المالية المستحدثة التي لم تكن معروفة في العصور الأولى، وقد اختلفت حولها آراء الفقهاء في البداية، إلا أن الرأي الراجح حاليًا يرى أنها تقوم على مبدأ التمويل والاستثمار، حيث يُعتبر المودع شريكًا في العملية الاستثمارية ويحصل على نسبة من الأرباح.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن جميع أشكال الإيداع البنكي، بما في ذلك شهادات الادخار، مباحة شرعًا، وأن الأرباح الناتجة عنها تُعد حلالًا، ولا يوجد ما يمنع من الاستفادة بها وفقًا للرأي المعتمد لدى الجهات الدينية الرسمية في مصر.